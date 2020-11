AleaSoft: Previsiones a 30 años con una desagregación horaria Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 17:24 h (CET) Resumen de la entrevista de la revista Energías Renovables a Antonio Delgado Rigal, doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft. La empresa, que fue creada hace 21 años, se especializa en previsiones para el sector de la energía, las cuales son horarias y cubren hasta 30 años de horizonte. En la entrevista se analizan temas de actualidad del sector como la financiación de los proyectos de energías renovables, las subastas renovables, el almacenamiento y el hidrógeno verde, entre otros Recientemente AleaSoft cumplió 21 años de creada. La empresa ha sido testigo de la historia del mercado eléctrico español casi desde sus inicios. Sobre cómo se ha vivido esta evolución en AleaSoft, en la entrevista realizada por la revista Energías Renovables a Antonio Delgado Rigal se explica que han sido 21 años de mucho trabajo. Muchos cambios en el mercado eléctrico español. Han tenido el privilegio en todo este período de trabajar con las empresas más importantes tanto en España como en el resto de Europa.

Es increíble pensar que en los primeros años del mercado casi toda la demanda eléctrica se satisfacía con producción con carbón y fuel, exceptuando la producción hidráulica y nuclear. Mucha volatilidad en los precios y mucha producción eléctrica emitiendo gases contaminantes.

A medida que se fueron incorporando los ciclos combinados de gas, la producción eólica y la producción solar fue disminuyendo la volatilidad de los precios y la producción eléctrica en general se fue haciendo menos contaminante hasta la actualidad que ya no se produce con fuel y ni siquiera con carbón.

Según fueron entrando nuevos agentes aumentaron las necesidades de previsiones como por ejemplo de producción eólica, termosolar, fotovoltaica y de precios a largo plazo para las inversiones en renovables.

En estos momentos AleaSoft tiene unos 400 modelos en funcionamiento, relacionados principalmente con los mercados eléctricos europeos, para hacer previsiones de precios, demanda y producción renovable.

Las empresas del sector de la energía, además de previsiones, necesitan informes sobre los diferentes mercados en cualquier país. Informes que analicen el pasado, el presente y el futuro, que sirvan para conocer una determinada situación y permitan tomar decisiones. AleaSoft en los últimos años, además de ser un laboratorio de modelos de previsión, se ha ido convirtiendo en una empresa generadora de información y de reportes.

Todos estos años en AleaSoft se ha vivido con mucha emoción e intensidad los cambios que se han producido en el mercado eléctrico español y en las necesidades de las empresas del sector.

Al preguntar sobre el tipo de clientes que utilizan los productos y servicios de AleaSoft, el entrevistado responde que en general trabajan con todo tipo de empresas vinculadas al sector de la energía que en general necesitan previsiones: utilities, comercializadoras, distribuidoras, operadores de sistemas eléctricos y de gas, grandes consumidores de energía, traders, generadores de energía, promotores de parques renovables, fondos de inversión y bancos. Este último grupo, relacionado con el desarrollo de las energías renovables, ha tenido un crecimiento en la cartera de clientes de AleaSoft en los últimos años por la necesidad de tener una visión de futuro del mercado eléctrico a largo plazo para acometer inversiones millonarias.

El uso que estas empresas hacen de las previsiones de AleaSoft es diverso. Por ejemplo, teniendo en cuenta los precios de mercado previstos adaptan las ofertas de compra y venta de energía para maximizar sus beneficios. Los traders utilizan las previsiones probabilísticas como una referencia para comprar y vender en todos los horizontes. Los grandes consumidores y las empresas electrointensivas necesitan previsiones a medio y largo plazo para cerrar productos en los mercados de futuros o mediante PPA, definiendo estrategias que les permitan reducir los riesgos de subida de precios y aprovechar las oportunidades de las bajadas. Las previsiones de largo plazo son una referencia para las empresas que buscan financiar sus proyectos de energías renovables, por ejemplo mediante un PPA o en el mercado. Tanto los compradores como los vendedores usan las previsiones de AleaSoft como un input en la gestión de riesgos y en la realización de coberturas. Algunas de estas empresas realizan la planificación de la producción y de las inversiones basándose en las previsiones, y los consumidores las usan para definir una estrategia de optimización de la producción industrial que les permita reducir costes.

En AleaSoft se trabaja con las principales empresas de Europa y también con medianas y pequeñas empresas que requieren previsiones de energía de corto, medio y largo plazo.

En los últimos años han aumentado los clientes que no son actores directos en el sector de la energía, como por ejemplo despachos de abogados, consultoras, asociaciones empresariales, centros de investigación, universidades y organismos públicos. Como se dijo anteriormente, además de las previsiones en el sector de la energía se va satisfaciendo una necesidad de información, estudios y de reportes que son necesarios para empresas del sector o relacionadas indirectamente. Como ejemplo de estos informes se puede citar el análisis del impacto en los precios del mercado del impuesto del 7%, de las perspectivas de salida de la crisis provocada por la pandemia de COVID‑19, sobre los PPA, las subastas de renovables, los precios del CO2, la fotovoltaica, las interconexiones internacionales, la canibalización del precio, el almacenamiento, el hidrógeno, el autoconsumo, los escenarios de futuro, el PNIEC, los principales mercados eléctricos europeos, entre otros muchos temas de interés para el sector.

En AleaSoft, también realizan informes periciales por incumplimientos de contratos donde dan su opinión externa como expertos en el mercado de la energía. Estos informes periciales son necesarios en demandas judiciales y arbitrajes.

Por otra parte, los modelos de AleaSoft combinan varias metodologías como la Inteligencia Artificial, la estadística, Box-Jenkins, entre otras. Sobre las ventajas que ofrece la utilización de estos modelos y cómo han funcionado durante la crisis del coronavirus, el entrevistado dice que en AleaSoft crearon un modelo y una metodología, aplicada al sector de la energía, que aglutina partes de otros modelos y metodologías empleadas en los últimos 40 años en las principales universidades, grandes empresas y organismos públicos que hacen previsiones a nivel mundial. Combinar lo más avanzado de diferentes metodologías ha sido fundamental. Una de las partes principales del modelo de AleaSoft son las redes neuronales recurrentes que pertenecen al campo del Marchine Learning, un área de estudio dentro de la Inteligencia Artificial, que está de moda. Las componentes de estadística clásica y Box Jenkins son también fundamentales en un modelo científico y coherente de previsiones de futuro. También tienen en cuenta todas las tecnologías que intervienen en el mercado y cómo se va completando el hueco hidrotérmico en función de la demanda del sistema, la incorporación de renovables, las paradas nucleares, la gestión hidráulica y los costes de los combustibles y el CO2.

Desde hace 21 años usan esta metodología integrada que han denominado Alea con buenos resultados en los modelos de precios, demanda y producción renovable en todos los horizontes temporales.

La Inteligencia Artificial requiere de muchos datos. Tener una trayectoria de 21 años permite a la empresa disponer de toda la información histórica de todos los mercados europeos. Sus modelos tienen acceso a todos los datos hora a hora de demanda, de producción de cada tecnología, a todos los datos meteorológicos, a todas las ofertas de compra y venta de energía en cada mercado para cada hora de toda la historia. Toda esta información permite a la Inteligencia Artificial obtener conocimiento y realizar inferencias del futuro.

Con la crisis del coronavirus que comenzó en marzo los modelos han estado funcionando correctamente ya que van aprendiendo y ajustándose a la realidad. A partir de ese momento van cambiando los escenarios de futuro, que tienen que irse ajustando en la medida que van cambiando los pronósticos del futuro económico, de introducción de nuevas renovables, de precios de futuros de los combustibles y del CO2 y en general de todas las variables de las que depende el precio.

La pandemia ha cambiado la vida a todos de una u otra forma. En la entrevista se pregunta sobre si en AleaSoft se está teletrabajando, cómo está siendo la experiencia y si ha afectado de alguna forma a la hora de concretar negocios, a lo que Antonio Delgado Rigal responde que han estado teletrabajando desde mediados de marzo y que todo ha estado funcionando bien en general. Después de tantos meses trabajando desde casa, se echa de menos el contacto personal con los colegas de dentro y de fuera. Para todo el país está siendo un período duro. En AleaSoft se solidarizan con las familias que han perdido algún miembro, las que están pasando una penuria económica por el desempleo y también con las empresas que han tenido que cerrar o cerrarán.

En el campo de las relaciones comerciales para explicar las ventajas de los servicios de previsiones ha habido un gran cambio. Por una parte, se pierde el contacto personal que es fundamental en el campo de los negocios, pero por otra parte con las videollamadas se puede contactar con decenas de personas cada semana en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en algunos días se han podido realizar ocho o nueve videollamadas.

El trabajo, la organización, el aprendizaje, el entretenimiento y los eventos a distancia han llegado para quedarse y cuando pase la pandemia se habrá dado un salto cualitativo.

No todo con la pandemia ha sido negativo. Desde que comenzó en AleaSoft están realizando diversas iniciativas para informar sobre la evolución de los mercados de energía en este contexto, entre ellas los webinars. El entrevistado explica cómo está siendo la experiencia, si despiertan interés en el sector y cuáles son los temas que más interesan.

Su objetivo como empresa es ofrecer información sobre la evolución de los mercados de energía: historia, presente, perspectivas y visión de futuro para tomar decisiones e invertir. Poder divulgar por diversos medios esa información, conocimiento e inteligencia de mercado es fundamental. También es importante poder llegar a todos los interesados del sector de la energía, desde las grandes empresas, fondos de inversión y bancos hasta los pequeños inversores, los que tienen autoconsumo o son estudiantes universitarios.

Cada semana en la empresa se generan entre tres y seis publicaciones. Mantienen actualizada su web en cinco idiomas, así como doce observatorios de energía de los principales mercados eléctricos y de gas europeos. Cada cuatro o cinco semanas organizan un webinar que realizan el mismo día en inglés y en español.

La organización de los webinars está siendo una experiencia muy positiva. Cada vez despierta más interés sobre todo por la incertidumbre que genera el coronavirus. Esta incertidumbre hace que se necesite una visión de futuro en el sector de la energía. Cada nuevo webinar supera al anterior en interés y audiencia, tanto en el momento de la emisión como posteriormente mediante la solicitud de la grabación.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la financiación de miles de millones de euros en energías renovables es un tema de mucho interés en la actualidad. El tema de los PPA tanto desde el punto de vista del desarrollador, inversor, banco y gran consumidor despierta también mucho interés.

Otro tema que interesa es la evolución de los mercados de energía con la incertidumbre de la crisis global por eso es importante conocer la visión de futuro de los expertos de AleaSoft y de los expertos invitados.

AleaSoft ha contado con la participación de ponentes de empresas muy importantes del sector renovable español, como por ejemplo Engie y Deloitte, que han dado su visión fundamentalmente sobre Project Finance.

Una conclusión importante es que los proyectos de financiación de instalaciones renovables son rentables a pesar de la crisis y de la instalación de nuevas capacidades de generación fotovoltaica y eólica que planifica el PNIEC. Los bancos y los fondos de inversión de España y cada vez más del extranjero siguen cada vez más activos haciendo que fluya el dinero a los promotores e ingenierías de desarrollo de instalaciones renovables.

El recurso solar que hay en España es una mina de oro y hay que explotarlo. Se pasará de ser importadores netos de electricidad y energía a ser exportadores.

En general hay optimismo en el futuro. El sector de la energía renovable es afortunado comparado con otros sectores afectados por la crisis global.

El Gobierno aprobó hace solo unas semanas el diseño de las nuevas subastas de renovables y se espera que en los próximos días se lance la primera convocatoria. El CEO de AleaSoft aclara cuál es la posición de la empresa al respecto. Las subastas hay que organizarlas con mucho cuidado, para desarrollar FV en regiones con condiciones especiales como las islas o zonas deprimidas. La producción FV no necesita ayudas ya que es la tecnología más rentable. Si las subastas se organizan mal y la señal de precios del mercado se altera, los promotores e inversores perderán la confianza en el mercado eléctrico español.

Desde el punto de vista estratégico, en AleaSoft creen que cualquier incentivo tiene que estar enfocado a aumentar el consumo de energía verde, en el transporte y en la industria. Crear un sistema nacional para producir, distribuir, consumir y exportar hidrógeno verde sería un gran logro.

Si en 20 o 30 años se quieren lograr mínimas emisiones de gases contaminantes, se necesitan inversiones de billones de euros en el continente y España tiene el mejor recurso solar. Hay que tener una visión de futuro muy clara para planificar bien desde el presente.

Últimamente se está hablando mucho del hidrógeno verde. Sobre el papel que jugará el mismo en la transición energética de Europa en general y de España en particular, el entrevistado dice que el hidrógeno verde conjuntamente con la producción fotovoltaica representa el futuro de la energía limpia y renovable a nivel mundial.

En veinte, treinta años, el hidrógeno verde sustituirá a los combustibles fósiles contaminantes en el trasporte, la industria y en el resto de sectores. Para que esto ocurra se necesitan inversiones billonarias en el continente.

El desarrollo futuro de la generación con eólica y solar tiene que estar encaminado a garantizar el suministro eléctrico cada hora del día almacenando energía con baterías y con hidrógeno verde. La generación renovable de España debe tener la capacidad de generar todo el hidrógeno verde necesario en el país y la capacidad de exportarlo hacia otros países.

La revolución del hidrógeno verde, si se planifica adecuadamente desde Europa y se incentiva adecuadamente será exponencial.

Sobre el papel que jugará en el futuro del sistema eléctrico nacional la tecnología termosolar, que siempre presume de que es la única renovable "gestionable", en la entrevista se comenta que como siempre, en el mercado de la de generación eléctrica las tecnologías más eficientes y rentables se irán abriendo camino dentro del futuro sistema eléctrico nacional.

La producción termosolar, sobre todo la ESTC (energía solar térmica de concentración) es una tecnología que va avanzando y desarrollándose a nivel mundial. Almacena gran cantidad de calor lo que permite la hibridación con procesos productivos y fabricación de hidrógeno. También se puede combinar con fotovoltaica y con baterías para mejorar la eficiencia y la gestionabilidad, lo que repercute en la rentabilidad del proyecto.

Respecto al almacenamiento y al papel que va a jugar, el entrevistado explica que el almacenamiento es fundamental en cualquier nueva inversión renovable para dar estabilidad al sistema y para lograr una mejor rentabilidad de la producción renovable. Las inversiones en baterías tienen que tener en cuenta una previsión de precios de mercado a largo plazo, porque si el precio baja o el perfil horario se aplana la batería deja de tener sentido.

La visión que tienen en AleaSoft está enfocada en tres ejes: el local, el peninsular y el europeo.

En el primer caso, el local, una o varias instalaciones renovables preferentemente combinando FV y eólica crean una red local que necesita baterías para garantizar el suministro a sus usuarios, consumidores cercanos, a cualquier hora del día. Esa red local exporta a la red nacional el exceso y compra cuando necesita.

Segundo caso, peninsular, para grandes instalaciones renovables híbridas. En este caso se recomienda el uso de baterías, pero fundamentalmente fabricación de hidrógeno para almacenar y exportar a la red de gas.

Tercer caso, europeo, para muy grandes instalaciones renovables híbridas. Además de generadores de electricidad, son grandes fábricas para generar hidrógeno. Ubicadas cerca de nodos gasistas para exportar hidrógeno dentro o fuera del continente por gaseoductos o barco.

En el caso de España no ven necesidad de grandes baterías para garantizar el suministro a nivel de la red eléctrica nacional.

Por otra parte, existe un calendario de apagón nuclear en España. Sin embargo, el incremento que se espera en la producción renovable genera temores de que la seguridad de suministro se pueda ver afectada. Sobre si se debería alargar la vida de las nucleares para minimizar ese riesgo, el entrevistado comenta que las nucleares son empresas para generar electricidad que deben ser rentables y seguras. Mientras sean rentables y seguras deben seguir en explotación. Si en un futuro el precio de mercado eléctrico baja por debajo de un umbral las nucleares se irán cerrando. Hay que entender que el mercado eléctrico se autorregula, o sea, las tecnologías más rentables se van imponiendo y las menos rentables van saliendo. Los organismos de regulación deben garantizar, en el caso de las nucleares, la seguridad. Los procesos de abrir y cerrar plantas de generación serán decisiones empresariales, tomadas sobre la base de la rentabilidad.

Resumiendo, ni alargar ni recortar la vida de las nucleares. Con la avalancha de renovables, que son rentables por su bajo CAPEX y OPEX, está garantizado el suministro en el futuro.

En cuanto a las perspectivas sobre los precios del CO2, Antonio afirma que el mercado de los derechos de emisión de CO2 ha sido un vector fundamental en la lucha contra el cambio climático. La visión desde AleaSoft es que los precios de estos derechos de emisión seguirán subiendo moderadamente.

Soplan vientos de cambio en el mercado eléctrico español y europeo, ¿qué puede aportar AleaSoft en esta nueva etapa? Las inversiones billonarias en el sector de la energía renovable requieren de una visión de futuro muy confiable y necesitan gestionar los riesgos adecuadamente. Las señales de precios de mercado eléctrico a largo plazo son el primer eslabón en esta cadena de proyectos financieros.

Es importante el aspecto cuantitativo y el precio en el futuro y también cómo va a ser el sector eléctrico y en general de la energía en 10, 20 y 30 años. Cuáles son los escenarios de entrada de renovables, de paradas nucleares, de gestión de la producción hidráulica. Qué consumo eléctrico y de combustibles habrá en el futuro. Los intercambios internacionales. Cuánto autoconsumo y cogeneración. También es importante tener una visión de futuro sobre el bombeo, el uso de las baterías y la producción de hidrógeno.

En AleaSoft aportan esta visión de futuro que permitirá, además de invertir con confianza en las energías renovables, planificar las inversiones necesarias para la descarbonización del transporte, de la industria y del resto de sectores.

Sobre lo que diferencia las previsiones de curvas de precios de largo plazo de AleaSoft, el entrevistado aclara que las previsiones de curvas de precios de largo plazo de AleaSoft están basadas en la combinación de un conjunto de métodos científicos. Tienen una gran coherencia ya que las previsiones indican puntos de equilibrio en el mercado en el largo plazo. Otra diferencia es la experiencia que tiene AleaSoft en el mercado eléctrico español, más de 20 años trabajando con las empresas más importantes y conociendo cada detalle de la formación del precio de mercado. Cada día, desde hace 20 años, un equipo de la empresa con gran experiencia en el mercado y en los modelos, revisa los precios de los mercados europeos y el comportamiento o cambios de las variables más importantes.

Hacen previsiones a 30 años con una desagregación horaria. Esta desagregación horaria es imprescindible para calcular con precisión el precio capturado por cada tecnología: fotovoltaica, termosolar, eólica, hidráulica, bombeo, baterías, sistemas híbridos y cualquier otra en cada instalación. Además, la desagregación del precio medio hora a hora en 30 años permite estructurar productos financieros, por ejemplo relacionados con PPA carga base y curva solar y de esa forma poder gestionar mejor el riesgo.

Otra característica que los diferencia de otros reportes de largo plazo es que las previsiones de precios de mercado eléctrico a 30 años de AleaSoft tienen unas bandas de confianza anuales con una métrica probabilística. Por ejemplo P15, P50 y P85. Estas probabilidades son fundamentales cuando se realiza la valoración de la cartera renovable y el riesgo de tener problemas con las inversiones a largo plazo ya que se puede calcular la probabilidad de las rentabilidades esperadas en una instalación renovable.

Para finalizar, Antonio expone cuáles son las perspectivas de AleaSoft para los próximos 20 años. Según él, los próximos 20 años plantean muchos retos apasionantes para el sector eléctrico europeo en general y el español en particular. Durante estos años las energías renovables experimentarán un gran crecimiento, y tecnologías como el hidrógeno darán un gran salto para, en conjunto, conseguir la descarbonización del sector de la energía. Muchas regiones, fundamentalmente las del sur, vivirán un gran desarrollo gracias a la fotovoltaica, y España podrá convertirse en exportadora de electricidad y de hidrógeno verde. Si en el año 2019 las renovables aportaron más del 1% del PIB español, en el futuro esta aportación continuará creciendo y en diez años el PIB tendrá en la generación renovable, tanto de electricidad como de hidrógeno verde, una componente significativa cercana al 10%.

En AleaSoft tienen como objetivo ayudar a las empresas del sector durante todo este proceso convirtiéndose en líderes europeos en temas de previsiones en los mercados de energía y generadores de información y reportes.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-energias-renovables-antonio-delgado-rigal-noviembre-2020/

