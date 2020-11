El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo anuncia en TIS2020 una inversión de 355 millones Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 17:05 h (CET) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo anuncia en TIS2020 una inversión de 355 millones de euros para impulsar la digitalización del sector. Inversión, talento y colaboración público-privada han sido las claves destacadas por Reyes Maroto y Juan Marín durante su intervención en TIS2020. "Queremos que Andalucía sea el Silicon Valley del Turismo", ha afirmado el Vicepresidente de la Junta de Andalucía La segunda jornada de TIS-Tourism Innovation Summit ha estado marcada por la Agenda de Consejeros Regionales de Turismo, en la que han participado Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo; Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía; y José Ramón Bauzá, Portavoz de Transporte y Turismo de Renew Europe en el Parlamento Europeo.

Digitalización, tecnología y sostenibilidad han sido los tres ejes del discurso ofrecido hoy por la Ministra Reyes Maroto en TIS2020. En su intervención, ha recalcado que es “imprescindible” proteger el tejido empresarial y el talento del sector turístico, para lo cual el gobierno planea destinar 3.400 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación Next Generation anunciados por la Unión Europea, a la modernización y la mejora del sector, el impulso de la sostenibilidad en los destinos y la economía circular, además de fortalecer las zonas turísticas. Una “apuesta decidida” del Gobierno de España que se verá reforzada por una inversión de 355 millones de euros para mejorar productividad, rentabilidad y empleo a través del refuerzo de la digitalización, Inteligencia Artificial y tecnologías habilitadoras que permitan mejorar la gestión de los destinos.

En el ámbito tecnológico, Reyes Maroto ha destacado la creación de dos plataformas tecnológicas, Smarttour y Datatourestur, para ayudar a la cohesión y digitalización del sector turístico, promoviendo la colaboración entre territorios y el acceso a una inteligencia turística creada a partir de la información en tiempo real extraída de todas las regiones españolas.

La sostenibilidad será otro de los pilares de la reactivación del sector turístico, y el gobierno prevé invertir, según ha anunciado Reyes Maroto, 660 millones de euros en planes de sostenibilidad para reforzar los destinos turísticos.

Con estas medidas, el gobierno plantea activar estrategias sobre la base de la sostenibilidad y la digitalización, que son los “desafíos para seguir siendo el país más competitivo del mundo en turismo. España debe ser un líder en turismo y también en conocimiento, en tecnología y en inteligencia turística”, ha recalcado Reyes Maroto.

Tras ella ha intervenido Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien ha recalcado que TIS2020 es “un momento para la reflexión, y el hecho de que estemos aquí autoridades y empresarios, nos ayuda a buscar soluciones para un sector que será el primero en recuperarse cuando recuperemos la movilidad”, ha subrayado.

Marín ha insistido en la necesidad de tener una visión estratégica enfocada en el largo plazo para encontrar soluciones de reactivación. Además, el vicepresidente andaluz ha puesto el foco en el talento, destacando que el avance en las nuevas tecnologías que se está viviendo requiere de profesionales cualificados que sepan entenderlas y manejarlas; y que la formación y la atracción de talento serán las claves para el desarrollo del sector. “Queremos que Andalucía sea el Silicon Valley del Turismo”, ha anunciado Marín.

El vicepresidente andaluz ha remarcado también la necesidad de la colaboración público-privada para conseguir esta reactivación del turismo y ha tendido la mano de la administración andaluza al gobierno para que lidere “a un sector que tiene que tener voz en Europa y en nuestro país”, ha afirmado Juan Marín. No en vano, el turismo genera más del 10% del PIB español y más del 14% del PIB en Andalucía, y su parada va a tener un gran impacto en las cuentas.

Marín ha cerrado su intervención recalcando que “ocho de cada diez turistas que viajan a Andalucía vuelven, y eso es lo que tenemos que hacer, que los turistas vuelvan. Tenemos que mirar al futuro y en este caso el futuro tenemos que volver a construirlo entre todos.”

La sesión la ha cerrado la intervención del eurodiputado José Ramón Bauzá, quien ha hablado en clave europea y ha destacado que “Europa se hace en cada uno de los territorios de nuestros estados miembro” y que “hoy Andalucía es un ejemplo de buenas prácticas en Europa y en el mundo, gracias a las medidas y estrategias que se está tomando el gobierno regional en materia turística durante la pandemia.”

A lo largo de la jornada de hoy, jueves 26 de noviembre, la Agenda de Consejeros Regionales de Turismo recogerá las estrategias de diferentes comunidades autónomas y regiones europeas para impulsar la digitalización y modernización de la industria turística, y analizará cómo se pueden aprovechar los fondos europeos de recuperación para la reactivación de su actividad.

