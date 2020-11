The Valley estrena nueva sede para su hub de Madrid Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 16:41 h (CET) El nuevo emplazamiento, con una superficie de 3.500m2 y ubicado en el número 1 de la calle Torregalindo, pretende ser un polo de conocimiento digital en el que convivan startups, alumnos, expertos, eventos, innovación, talento y tecnología The Valley estrena una nueva sede en Madrid. El objetivo de este nuevo emplazamiento es dotar de una nueva dimensión al ecosistema digital y a todas sus unidades de negocio, ofreciendo a particulares, profesionales y empresas un espacio de referencia en torno al conocimiento, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la digitalización. Se trata de un nuevo hub donde convivirán startups, alumnos, eventos y talento, con la misión de generar sinergias para el desarrollo económico y social aprovechando las ventajas de la economía digital.

“The Valley ha sido desde sus inicios un camino de reinvención constante y, en este proceso, y para adaptarnos a la situación actual, hemos reinventado nuestros espacios: zonas al aire libre para eventos y experiencias, aulas polivalentes para personalizar según la clase, espacios compartidos y flexibles para startups, última tecnología para retransmitir y llegar a cualquier lugar, etc.” Así lo explica Arantxa Sasiambarrena, CEO en The Valley, quien además añade que este cambio supone un paso importante en el proceso de reinvención que está viviendo el ecosistema digital, que incluye también la adaptación de sus metodologías, formas de trabajo y servicios a lo que demandan actualmente profesionales y empresas.

El nuevo hub de The Valley traslada, bajo un mismo techo, todo lo que supone el ecosistema: formación, innovación, debate, talento y emprendimiento. El edificio tiene una superficie de 3.500m2 divididos en 3 plantas y una impresionante terraza diseñada por las mentes más innovadoras del equipo, con el objetivo de ofrecer un espacio inspirador y multifuncional donde celebrar eventos corporativos, reuniones de trabajo, sesiones de brainstorming, o encuentros sociales al aire libre. Las diferentes áreas de esta sede responden a la innovación, crecimiento y evolución que forman parte del ADN de The Valley:

Reinvent Events: un hub dedicado a la reinvención de los eventos y las experiencias. La innovación es la protagonista de este espacio que se destina a la realización de eventos híbridos con excelencia en producción y seguridad en las conexiones. Se trata de espacios multifuncionales, entre ellos una terraza de más de 150m2, donde ofrecer experiencias de marca contando con el asesoramiento de todo el equipo de profesores y expertos de The Valley.

Reinvent Experience: robots, tecnologías inmersivas o itinerarios tecnológicos sectoriales son algunas de las exhibiciones que se pueden encontrar en The Place, un espacio inédito donde la innovación y el conocimiento se dan la mano. Aquí, particulares, profesionales y empresas tendrán la posibilidad de experimentar la relación con las tecnologías más disruptivas, de una forma nunca vista.

Reinvent Education: un campus de conocimiento donde conviven las tecnologías más avanzadas y se ponen a disposición de los alumnos y los profesores. Aulas, espacios de trabajo y salas de networking preparadas especialmente con las últimas tecnologías para desarrollar el nuevo modelo de educación The Valley Flow, que permite vivir experiencias completamente similares en el formato presencial físico o presencial remoto. Un sistema que aprovecha las ventajas de la tecnología para llegar a cualquier lugar del planeta sin distinciones ni obstáculos.

Reinvent Spaces: la innovación, el conocimiento y la tecnología se ponen al servicio de los profesionales para que puedan trabajar en espacios adaptados a la nueva normalidad en los que se fomente el debate, la creatividad y las sinergias. Se trata de un disruptivo formato de coworking que va más allá de compartir espacios, aprovechando la oportunidad que ofrece la digitalización y todo el conocimiento del ecosistema digital.

Un proyecto para abordar la necesidad de reinvención que ha generado la pandemia

El cambio de sede del hub de The Valley en Madrid se incluye dentro de la estrategia que tiene la compañía de reinventar sus procesos, metodologías, formas de trabajo y servicios para adaptarlos a los cambios que ha traído la pandemia de la COVID-19. Para ello, el ecosistema digital ha puesto en marcha su proyecto REINVENT, que, además, tiene la misión de generar un debate para dotar de sentido y visibilidad a los cambios que están experimentando los diversos sectores de negocio y el proceso de reinvención que está teniendo lugar ante la situación actual.

“En The Valley mantenemos nuestro compromiso por analizar las tendencias que están impactando en todos los sectores para poder ofrecer la mejorar calidad de nuestros servicios: una oferta académica con las disciplinas claves que absorben la empleabilidad, eventos tecnológicos para las marcas, captación de talento digital, acompañamiento a empresas en su proceso de transformación digital… Por ello, además de nuestra reinvención como empresa, seguiremos estudiando la evolución de los distintos sectores para ofrecer siempre los servicios más innovadores y de valor”, añade Carlos Gómez, Partner & CMO de The Valley.

