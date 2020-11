Sesame Time analiza las 5 cuestiones más valoradas por los departamentos de RRHH en la era Covid Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 16:53 h (CET) Debido a la crisis sanitaria, este 2020 se contabilizan casi 400.000 empleos menos que el pasado año y se registra una caída del tejido productivo del 4,7%. El gran reto de los departamentos de Recursos Humanos es hacer las preguntas idóneas para contratar al mejor candidato La actividad económica se ha visto afectada tras la crisis sanitaria a nivel mundial debido a las restricciones de movilidad, limitaciones y cierre de negocios. Esto ha supuesto que en 2020 se contabilizan casi 400.000 empleos menos que en 2019 y una caída del 4,7% del tejido productivo, según datos oficiales de la Seguridad Social. De hecho, de junio a septiembre, con el fin del estado de alarma, la contratación cayó en un 30% interanual, pero con la vuelta a la normalidad, las empresas cuyo negocio no se ha resentido por la pandemia están viendo la posibilidad de volver a contratar.

El mundo empresarial y el tejido laboral han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades, lo que ha supuesto grandes retos para los departamentos de Recursos Humanos, tanto en gestión como en sistemas de reclutamiento y selección de personal por la contratación a distancia. Los datos revelan cambios frente a los procedimientos que se llevaban a cabo antes del Covid-19, ya que dentro de las prioridades de las empresas entran en juego la motivación, el compromiso de los trabajadores y la gestión de las emociones en tiempo de crisis. Preguntas como: “¿Qué harías con un ladrillo? ¿Qué actor o actriz te gustaría que diera vida a tu personaje si hicieran una película de tu vida? ¿Sabrías decir cuántos empleados trabajan en el edificio de al lado?", han dado paso a cuestiones que ayuden a revelar cómo es alguien como trabajador en circunstancias tan excepcionales como una pandemia.

Desde Sesame Time -la aplicación de control horario más completa del mercado- han querido averiguar cuáles son las cuestiones más valoradas por los departamentos de Recursos Humanos a la hora de llevar a cabo una contratación en la actualidad.

1. ¿Se tiene un espacio para trabajar? Alrededor de un 30,2% de la población española realiza teletrabajo y más del 30% de las empresas pueden ofrecer esta opción, según datos de Eurofound y el Banco de España. Las empresas necesitan conocer si sus trabajadores dispondrán de un espacio en el que puedan desempeñar las funciones del puesto sin interrupciones, así como saber cuáles serán las inversiones en soporte técnico a realizar.

2. ¿Qué se haría si se cae el internet? El día 16 de marzo, al comienzo de la pandemia, las compañías de telefonía advirtieron un aumento del tráfico online de un 40% a través de las redes IP y que el uso de herramientas de mensajería se había multiplicado x5. España se sitúa en el catorceavo puesto del ranking global de Ookla en cuestión de velocidad, datos a mejorar según Devolo. Con esta cuestión, el equipo de Recursos Humanos puede valorar así la capacidad de resolver los problemas que tienen los candidatos frente a una situación imprevista en su domicilio y cuales sería las soluciones.

3. Si se perdiera el móvil y se estuviese solo, ¿qué se haría para poder comunicarse? En la actualidad es más necesario que nunca saber utilizar todas las herramientas digitales de las que se dispone para poder ejecutar el trabajo plenamente de manera digital y de la manera más productiva. El teletrabajo no puede suponer una bajada del rendimiento, por eso es importante un buen desarrollo de capacidades digitales y una adaptación al teletrabajo que no haga disminuir la calidad ni la eficiencia. Mediante esta pregunta, el departamento de Gestión de Talento puede saber cuáles son las capacidades digitales y comunicativas de los candidatos.

4. ¿Cómo se cree que ha cambiado a las personas la pandemia? Para que una empresa funcione, la inteligencia emocional y la empatía son dos piezas clave para que, mediante la comunicación, se puedan conseguir equipos unidos y comprometidos. Según el último estudio de Infoempleo, el trabajo en equipo es lo más apreciado por los departamentos de Recursos Humanos.

5. Si se volviera a la fase 1 de desescalada, ¿Qué se haría en la hora que se puede salir de casa? Una de las claves más importantes para RRHH es la gestión del tiempo.

De hecho, para los profesionales del campo, ambas cualidades son casi igual de importantes a la hora de reclutar candidatos. La eficiencia del teletrabajo está marcada por la creación de una serie de rutinas saludables y una buena gestión del tiempo. Según las últimas encuestas realizadas por el IIC (Instituto de Ingeniería del conocimiento, el 57% de las personas afirma haber trabajado más horas desde que está teletrabajando y un 43% declara encontrar dificultades para la desconexión digital.

Los departamentos de Recursos Humanos serán los máximos protagonistas de la recuperación y necesitan una gran digitalización de procesos para poder cumplir con las nuevas exigencias del mercado; herramientas como Sesame Time facilitan la gestión remota de los trabajadores asegurando cumplimiento de horarios, desconexión digital y armonía laboral.

