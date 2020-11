Toledo acoge el Día de las Empresas de Inserción (DEI2020): Ahora y siempre, imprescindibles Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 15:33 h (CET) ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha) en su calidad de representante de la Comunidad Autónoma anfitriona, tendrá un papel destacado en el DEI2020. Además, ASEIRCAM lanza 'Ahora y siempre, imprescindibles', una campaña de comunicación que tiene como objetivo acercar a la sociedad castellano-manchega la singularidad de las empresas de inserción y su utilidad en el mercado de trabajo y en el desarrollo socioeconómico de la región El próximo 27 de noviembre se va a celebrar, en Toledo (Salón de Actos de la Consejería de Bienestar Social, Avenida de Francia 4, Toledo-Videoconferencia) el Día de las Empresas de Inserción, que llega así a su XVIII edición (DEI2020)

Esta fecha, que se ha consolidado como uno de los principales eventos del sector, genera un espacio de confluencia de Empresas de Inserción de distintos sectores y territorios, técnicos de las administraciones públicas, representantes políticos y personas del ámbito académico y del Tercer Sector.

Así, DEI2020 se presenta como una excelente ocasión para conocer la labor que realizan las Empresas de Inserción con el objetivo de promover y crear oportunidades de inserción laboral para personas en situación y/o riesgo de exclusión social.

El objetivo del encuentro de este año es el de analizar la situación concreta de las Empresas de Inserción en todo el territorio en el contexto de la crisis generada por COVID19 e identificar soluciones para paliar sus posibles efectos en los colectivos más vulnerables de la sociedad.

ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha) en su calidad de representante de la Comunidad Autónoma anfitriona, tendrá un papel destacado en el DEI2020. Su presidente, Rafael López, participará como ponente en una de las mesas redondas sobre el impacto y las acciones para paliar los efectos de COVID19 en las empresas de inserción y, desde la Sierra del Segura, la empresa de inserción INTEGRATODOS intervendrá en la mesa de experiencias por las buenas prácticas de adaptación de su producción durante la pandemia.

Asimismo, coincidiendo con DEI2020, ASEIRCAM lanza una campaña de comunicación que tiene como objetivo acercar a la sociedad castellano-manchega, y en especial al conjunto de las administraciones públicas y del tejido empresarial, la singularidad de las empresas de inserción y su utilidad en el mercado de trabajo y en el desarrollo socioeconómico de la región. Su lema es 'Ahora y siempre, imprescindibles'. VER SPOT

La Asociación de Empresas Inserción de Castilla-La Mancha nació en 2011 y representa al 100% de las empresas de inserción calificadas de la Comunidad Autónoma. “Los comienzos fueron difíciles pero nos hicieron si cabe más fuertes, siempre buscando la rentabilidad empresarial y social, desde el 2018 con el decreto de Ayudas que convoca el Gobierno regional vemos compensados tantos esfuerzos y nos permite mejorar y consolidar nuestra posición en la economía social de Castilla La Mancha”, reflexiona López.

Actualmente ASEIRCAM la integran 8 empresas repartidas por todo el territorio regional que han dado trabajo desde el inicio de su andadura a más de 300 personas en situación de vulnerabilidad. Según explica Rafael López “somos la herramienta adecuada para posibilitar el acceso al mercado de trabajo normalizado de colectivos en situación o riesgo de exclusión social”.

Un alto porcentaje del personal de estas empresas castellano-manchegas son personas en riesgo de exclusión social, y en todas ellas existe la figura de un técnico de acompañamiento, cuya labor es la de apoyar su inserción, en el ámbito laboral y en el personal. “la campaña que iniciamos, “Ahora y siempre imprescindibles en Castilla La Mancha” es una interpelación al conjunto de las administraciones públicas, a sus responsables políticos, a los técnicos de intervención y secretaría para que se fijen en el potencial que ofrecemos, prestar servicios y enganchar otra vez a personas en el mercado normalizado de trabajo”, sigue López.

Son variadas las actividades económicas a las que se dedican estas 8 empresas, desde servicios de jardinería, limpieza, hostelería, confección textil, reutilización y reciclaje textil , alojamientos turísticos o viveros de plantas. La amplia oferta de servicios, y su fin social, llevan al presidente de AISERCAM a afirmar también que “somos imprescindibles porque no venimos a competir, venimos a complementar, a buscar alianzas y el talante de nuestras empresas es buscar siempre la colaboración desde el compromiso con las personas que más lo necesitan”.

¿Qué son las empresas de inserción?

Las empresas de inserción son parte de la economía social, son sociedades mercantiles o cooperativas creadas por entidades sin ánimo de lucro con la única finalidad de facilitar el acceso mercado laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, proporcionándoles un puesto de trabajo, formación y acompañamiento durante un periodo mínimo de un año y un máximo de tres.

Son una herramienta que facilita la corresponsabilidad social, una opción de compra de productos o servicios responsable, tanto por la administración a través de la reserva de mercado o los contratos reservados, como por todos aquellos ciudadanos o empresas que deciden apostar por comprar a una empresa que pone en el centro a la persona, en especial a todos aquellos que necesitan una segunda oportunidad para ganarse la vida dignamente.

“Somos imprescindibles y rentables, no sólo en nuestras cuentas de resultados, también en el retorno que conseguimos por el pago de impuestos fruto de nuestra actividad económica y el ahorro a la administración pública de ayudas a las personas que dejan de percibir cuando se encuentran trabajando en nuestras empresas. Es necesario apostar por los últimos. Y se puede hacer de forma inteligente, sin que cueste dinero. Es en estos momentos de crisis cuando se ve la diferencia entre unas sociedades y otras”, termina López.

