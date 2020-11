Jornadas de CEDERED "Leaders in positive": liderazgo en positivo y buenas prácticas de management y talento Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 12:57 h (CET) El evento celebrado del 25 al 27 de noviembre online ha contado con la presencia de José María López, Chairman de la Red de Directores de RRHH y CEO de CEDERED La nueva edición de LEADERS IN POSITIVE, organizada por CEDERED del 25 al 27 de noviembre, se ha convertido en lugar de encuentro para los cientos de directivos que conforman la Red de Directores de RRHH. Un encuentro online que cuenta además con directivos de las áreas financieras, de prevención de riesgos, operaciones, calidad y dirección general.

Como apunta José María López, CEO de CEDERED, "entendíamos que era muy necesario poder compartir unas jornadas que nos aporten ideas, reflexiones, buenas prácticas y herramientas con una visión práctica, útil y en positivo, tras muchos meses con la gestión de personas y empresas enfocada en las situaciones provocadas por la pandemia".

Ponentes

Para ello, cuenta con las aportaciones de expertos en management, comunicación y competencias de reconocido prestigio nacional e internacional, que son colaboradores de CEDERED y su Escuela de Buen Gobierno para la Dirección, además de colaborar con otras escuelas de negocio e instituciones que son referentes a nivel internacional, como el IE, IESE, Harvard, Princeton, MIT, NASA, etc.

Entre estos expertos se incluye Javier Fernández Aguado, referente del liderazgo organizacional en varios continentes, con su ponencia Ejemplos de la historia para un post Covid 19 creativo. Acaba además de publicar su último libro, "2000 años liderando equipos", un estudio del management de la Iglesia Católica.

También Enrique Sueiro, experto en comunicación corporativa, con su conferencia Brújula directiva, 3 claves para liderar mejor: Principio PEPA. Escuchar para comprender e influir. Communicagement; mientras que Mariano Vilallonga realizará un análisis de Las 4 competencias más necesarias hoy: de la serenidad interna a la gestión eficaz de recursos escasos.

Finalmente, José Aguilar, con Conexiones fuertes en distancias largas: cómo incrementar la cohesión de los equipos en formas de trabajo distribuido, experto en gestión de cambio y del compromiso en las organizaciones, también con una amplia trayectoria como colaborador de la EBG de CEDERED, así como otras instituciones de prestigio en Europa y Latinoamérica.

Por otro lado, se irá contando con varios directivos de Recursos Humanos de empresas de referencia en sus respectivos sectores: Tecnatom, con su proyecto Transformación de la Formación. Tambiéndirectivos del Grupo Sonepar España, de Plastic Omnium y de de Mahou San Miguel, irán compartiendo sus respectivos proyectos de gestión del talento, compromiso, salud y bienestar. Proyectos que les hacen destacar por encima de otras empresas de sus sectores a nivel de gestión de personas y fidelización de colaboradores. Así como del Grupo Saint Gobain con su Programa 4´Us, y el proyecto Salud 360º, a Global Health Project, de Brains International School.

Sobre la Red de Directores de RRHH y CEDERED

La Red es un foro de Directivos de RRHH cuyos objetivos son el intercambio de experiencias profesionales. Además se fomenta la participación de éstos y que puedan colaborar entre ellos.

La Red de Recursos Humanos nace como un movimiento espontáneo fundado en 1974, a través de un grupo de Directores de RRHH. La intención desde en sus inicios es intercambiar experiencias para una mejor formación y realizar una colaboración entre ellos.

20 años después de su nacimiento, y para dar soporte organizativo y de servicios a la Red, se crea CEDERED como entidad que facilita servicios de RRHH y management a empresas y organizaciones, fomentando acciones de intercambio, formación, desarrollo de talento y aprendizaje, como la Escuela de Buen Gobierno o el Máster on line en RRHH 4.0, entre otras.

