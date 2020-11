Summy® apertura un nuevo local en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza de Madrid el 4 de diciembre Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 13:01 h (CET) Summy® continúa expandiéndose con gran éxito en España, con varias inauguraciones en las mejores ubicaciones de la Comunidad de Madrid La difusión de las nuevas aperturas de Summy® en las capitales metropolitanas de Madrid y Barcelona por parte de los medios de comunicación afianzan las declaraciones realizadas por su ceo-fundador Antonio Sandoval, donde destaca el modelo de Summy® como una oportunidad de inversión: “es un modelo de negocio con un producto auténtico y global, apto para todos los públicos; con una capacidad de venta para la práctica totalidad de las franjas horarias del día, y una propuesta clara respecto a la estacionalidad; y con un nivel de inversión muy asequible como consecuencia del desarrollo y planteamiento de los valores de la marca en la implantación”.

La adaptabilidad, interés por el I+D en la materia prima de los productos y sus elaboraciones, junto con su filosofía empresarial centrada en el crecimiento de sus franquiciados y satisfacción y fidelización de sus clientes le han conducido a estar posicionado en las primeras posiciones de franquicias rentables del sector de heladerías y yogurterías.

El equipo de Summy® ha anunciado la inauguración del nuevo establecimiento en el distrito de Hortaleza, concretamente, en el transitado y conocido Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, que recibe 7 millones de visitas anuales y alberga a casi un centenar de marcas reconocidas y demandadas.

El nuevo establecimiento abrirá sus puertas al público el viernes 4 de diciembre, respetando el amplio horario comercial que tiene el centro de lunes a domingo ininterrumpidamente, con el objetivo de dar la oportunidad a todo el público de degustar la amplia variedad de productos a cualquier hora del día, tal y como destaca Antonio Sandoval como claim de la marca, donde los pilares de Summy® se centran en la experiencia del cliente y accesibilidad de los productos saludables y personalizables, que estimulan los sentidos y las emociones; en resumen, “Una oferta que rompe con la estacionalidad y la monotonía, adaptada para cualquier tipo de cliente y en cualquier momento del día y del año”.

El quiosco de Summy® se ubica en la plaza central del centro comercial, y cuenta con 32m2, habilitados para dar varios servicios de take away y servicio en mesa, ya que contará con espacio para 24 comensales distribuidos en 6 mesas, que constituirán las dos terrazas con las que dispone.

Con motivo de la nueva apertura de Summy®, la central invitará a una degustación de los productos de la carta a todos los visitantes del centro que quieran conocer los helados de yogur natural y soft ice cream de la marca, las referencias de la línea de repostería y tartas, y la gama de cafés Nespresso®, partner de Summy® para la línea de café y tes de la franquicia.

El equipo de Summy® augura un buen recibimiento del público a raíz de los resultados obtenidos en inauguraciones previas tal y como recalcaban los medios de comunicación.

La franquicia de yogurterías Summy® se concibe como un modelo de franquicia atractivo, eficaz y competitivo según declaraciones de los profesionales del sector en franquicia. La flexibilidad de formatos permite a los nuevos franquiciados montar un Summy a medida:

Quisco : formato de 16m2 hasta 30m2 pensado para sitios comerciales.

: formato de 16m2 hasta 30m2 pensado para sitios comerciales. Tienda: formato de 25m2 hasta 150m2, con variedad de servicios: take away, servicio en mesa, y servicios delivery, ideal para ubicar a pie de calle o en Centros Comerciales. Para más información, contactar sin compromiso al departamento que gestiona su expansión nacional:

Borja Sanchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.