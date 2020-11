CRUDO anuncia la apertura de otro nuevo establecimiento en Madrid capital

CRUDO consigue posicionarse como una de las franquicias más rentables y fiables del sector de comida healthy La incorporación de nuevos franquiciados al equipo de Crudo durante la situación de emergencia sanitaria demuestran que el concepto de franquicia creado por Alejandro Casado es una de las mejores oportunidades de inversión para emprendedores e inversores.

A pesar de los problemas a los que se vio afectado el sector de la hostelería como el cierre de sus establecimientos, la idea de negocio de Crudo basada en la digitalización de la restauración y adaptación a los nuevos estilos de vida que tenía la sociedad, no se ha visto perjudicada ya que todos los servicios que englobaban el concepto empresarial de Crudo como catering, delivery, y take away han podido seguir realizándose sin inconveniente.

Crudo ha impulsado una filosofía de negocio basada en la innovación, adaptación y calidad comunicada a través de redes sociales y acciones de comunicación online. Parte del éxito de esta franquicia se debe a la amplia variedad gastronómica, consolidación del equipo corporativo y fuerte presencia en medios online que hacen que los nuevos franquiciados de la marca sean conocidos por los consumidores fieles y aquellos que buscan probar su estilo fresco, llamativo e internacional.

La enseña, que trabaja su expansión nacional junto a la consultora Tormo Franquicias, ha anunciado la incorporación de un nuevo franquiciado en Madrid, que abrirá un establecimiento en el centro neurálgico de la capital, concretamente en el Distrito de Chamartín en la avenida principal Alberto Alcocer. El nuevo CRUDO, se encontrará a pie de calle en un lugar concurrido y muy accesible. El establecimiento contará con todas las medidas de sanidad necesarias para la protección del público y empleados. El espacio contará con 70m2, con una terraza de 30 mesas que podrá albergar a 80-120 comensales más 12 clientes en la parte interior. Todos ellos podrán disfrutar de productos 100% orgánicos y naturales como los característicos pokes y crudo bowls, platos internacionales, entrantes, etc.

El establecimiento de Alberto Alcocer contará con un amplio horario de apertura y mantendrá la amplitud de servicios que caracteriza a la marca desde desayunos hasta cenas a través del servicio delivery con sus múltiples plataformas, servicios take away y servicio a mesa combinados entre sí para adaptarse a las necesidades del mercado.

Desde la central de la marca auguran un gran recibimiento del público a raíz de los resultados obtenidos durante las anteriores aperturas de la marca y la extensa comunicación que está realizando para dar a conocer la inauguración y apoyar al nuevo franquiciado.

Crudo pone a disposición su modelo de franquicia competitivo y responsable con el medioambiente y la sociedad. Las acciones que realiza la marca son reconocidas por el sector de la hostelería, tanto el uso de productos sostenibles, innovación de servicios y platos, como las ventajosas condiciones de franquicia que ofrece.

Actualmente Crudo está ampliando los formatos de franquicia, a parte del formato local que ya está implantado y consolidado, el equipo de la franquicia está valorando introducir el formato kiosko. Todos ellos aptos para centros comerciales o ubicaciones a pie de calle por un coste reducido, ya que su objetivo es que el franquiciado obtenga rentabilidad y desee expandir su negocio con Crudo.

