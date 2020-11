Gran éxito de la web "Samuráis Mediterráneos" sobre la cultura Samurái y la relación España-Japón Comunicae

jueves, 26 de noviembre de 2020, 08:01 h (CET) Gran éxito del lanzamiento este mes de noviembre de la web "samuraismediterraneos.com" dedicada a la Embajada KEICHO, el mundo Samurái y los nuevos Samuráis Mediterráneos que fusionan la cultura española con la japonesa. Una original web cultural, con cientos de posts y artículos exclusivos, creada por el empresario Marcelo Japón descendiente de los Samuráis que visitaron nuestro país hace 4 siglos. Un proyecto sin ánimo de lucro que en solo un mes ha conseguido gran repercusión Este mes de noviembre se ha lanzado con gran éxito la nueva web samuraismediterraneos.com dedicada a la Embajada KEICHO y la cultura Samurái, los nuevos Samuráis Mediterráneos que fusionan la cultura española con la japonesa y la cada vez más relevante relación entre Japón y España

Una original página web cultural, con cientos de interesantes posts y artículos exclusivos, creada por el empresario Marcelo Japón descendiente de los Samuráis de la Embajada KEICHO que visitaron nuestro país hace 4 siglos.

Un proyecto sin ánimo de lucro que en solo un mes ha conseguido una gran repercusión y que cuenta con la colaboración de reconocidos expertos en el mundo Samurái e incluye entrevistas exclusivas a “Samuráis Mediterráneos” como la famosa chef Carme Ruscalleda o el ex político Josep Piqué.

La Embajada KEICHO y los secretos de los Samuráis

La web samuraismediterraneos.com difunde de forma rigurosa y amena la impresionante historia de los Samuráis de la Embajada KEICHO que visitaron nuestras tierras hace 4 siglos y decidieron quedarse a vivir en nuestro país: los primeros “Samuráis Mediterráneos”.

Además, esta web ofrece cientos de posts y artículos exclusivos sobre la cultura Samurái y su influencia en la sociedad actual y los secretos de estos legendarios guerreros.

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de grandes expertos en la cultura japonesa y el mundo Samurái como los prestigiosos catedráticos Juan Manuel Suárez Japón y Ángel Ferrer.

Los nuevos Samuráis Mediterráneos y la relación España-Japón

La web samuraismediterraneos.com también informa sobre los nuevos “Samuráis Mediterráneos” que fusionan la cultura española y la japonesa en su vida empresarial o personal, incluyendo interesantes entrevistas exclusivas a profesionales tan relevantes como la mejor chef del mundo Carme Ruscalleda o el reconocido economista y ex político Josep Piqué.

Así mismo, en esta web se analizan las relaciones entre España y Japón y se dan a conocer proyectos y asociaciones que trabajan por activar y profundizar la conexión entre ambos países.

Un nuevo éxito del proyecto cultural “Samuráis Mediterráneos”

La web samuraismediterraneos.com supone un nuevo hito del innovador proyecto cultural “Samuráis Mediterráneos” creado y dirigido por el empresario Marcelo Japón, fundador y CEO de la Inmobiliaria Samurái HJAPÓN.

“Samuráis Mediterráneos” es una iniciativa sin ánimo de lucro que desde 2016 está desarrollando exitosas actividades culturales como la producción de la película “Las Huellas del Samurái” candidata a 11 premios Goya, el espacio audiovisual “Samuráis Mediterráneos” con miles de seguidores o un impactante stand samurái en el Salón Náutico de Barcelona.

