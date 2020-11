Albrecht Hess, el formador de talentos matemáticos, premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2020 Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:42 h (CET) El Sr. Hess, como le llaman sus alumnos del Colegio Alemán de Madrid, lleva tres décadas transmitiendo a los más jóvenes que las matemáticas son fáciles si las imaginan y comprenden. El método para aprender matemáticas reconoce con este galardón el trabajo de realizado por este profesor recién jubilado, que hasta este año dirigía una extraescolar donde año tras año se fraguan campeones de concursos y olimpiadas de matemáticas nacionales e internacionales El doctor Albrecht Hess, profesor de matemáticas en el Colegio Alemán de Madrid, ha recibido el Premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2020. En un año marcado por la pandemia, que ha afectado sobre todo a la educación, y coincidiendo con el Día Internacional del Profesor, que se celebra el próximo 27 de noviembre, Smartick ha querido reconocer la dedicación y esfuerzo de los maestros que se desviven para despertar y potenciar el talento matemático de sus alumnos y ayudarlos a conseguir excelentes calificaciones, ganar concursos y optar a becas en las mejores universidades.

Hijo de un matemático graduado por la Universidad Técnica de Dresde (Alemania), Albrecht Hess, o el Sr Hess como le llaman sus alumnos, siempre ha destacado en el mundo de las matemáticas. Aunque su pasión por esta disciplina no llegó hasta que empezó a competir en esta área, a los 16 años, cuando se clasificó para la olimpiada internacional de matemáticas en la que obtuvo una medalla de plata.

Nacido en la Alemania comunista, Hess es doctor en Matemáticas y Físico y ha conseguido innovar y buscar nuevos enfoques para hacer comprensible “e incluso bella” una disciplina esencial en la formación académica en primaria y secundaria a todos sus alumnos, desde los más brillantes hasta a los que les cuesta más. Para explicar qué son las matemáticas asevera que hay que entenderlas como un arte y, para ello, siempre cita a G.H. Hardy: “un matemático, como un pintor o un poeta, es un creador de patrones. Si sus patrones son más permanentes que los de otros artistas, es porque están hechos de ideas. Los matemáticos adoran pensar sobre las cosas más simples posibles y estas cosas son imaginarias”.

Además, Hess ha conseguido que la extraescolar de matemáticas que dirige, cantera de talentos matemáticos que han ganado cientos de certámenes, tenga una prueba de acceso por el ingente número de alumnos que quiere cursarla.

Entre sus pupilos destacan: Ricardo Martín, el primer alumno español que consiguió la medalla de plata de la Olimpiada Internacional de Física (IPhO); Javier Gómez, el primer alumno de doctorado de la primera promoción de ESTALMAT (programa de ESTimulo del TALento MATemático), hoy profesor en Princeton; Pablo Boixeda, olímpico internacional que tras estudiar matemáticas en Cambridge está finalizando su tesis en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets); Miguel Valdivieso, ganador de concurso federal alemán, o Jimena Lozano, vencedora de la Olimpiada Iberoamericana con una puntuación perfecta. Además, año tras año, ha “colocado” alumnos suyos en el podio del prestigioso concurso intercentros “Joaquín Hernández” (primer ganador del Premio Smartick).

“En el Colegio Alemán no llevamos un gen inherente a nuestro ADN que nos predisponga a las matemáticas. Tampoco somos alumnos con expedientes intachables. Lo que nos distingue de los demás son la ilusión y el Sr. Hess”, afirman sus alumnos en la candidatura del premio.

“Con el premio Smartick queremos reconocer en esta edición las décadas de dedicación del Sr. Hess a la asignatura, así como su saber hacer a la hora de transmitir la ilusión y el amor por las matemáticas y formar a auténticos talentos. Es un claro ejemplo a seguir” señalan los fundadores de Smartick, Javier Arroyo y Daniel González de Vega. “A pesar de las circunstancias, hemos querido mantener este año el Premio a la Mejor Labor Docente para poner en valor, aún más si cabe, el esfuerzo y dedicación de miles de profesores que se han desvivido por sus alumnos, homeschoolers forzosos”.

Aunque estuvo formándose y trabajando en diferentes universidades de Alemania, la trayectoria profesional del Sr. Hess ha estado marcada por grandes reconocimientos, entre los que destaca su tesis “Grado de reproducción de imágenes cuantitativas”, que fue considerada, en 1979, por la Sociedad Matemática Alemana como el mejor trabajo de la clase de ese año y de todo el país y su doctorado en el tratamiento numérico de los Boltzmann Ecuación, realizado en el instituto de física de la Academia de Ciencias de Alemania.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas X Aniversario Basque Health Cluster La tecnología de 60GHz de Cambium Networks clave para impulsar el teletrabajo en las zonas rurales de Andalucía y la España vaciada Carretillas TR incorpora la transpaleta eléctrica ET15MH-P en el Black Friday 2BEDIGITAL: El Covid-19 acaba con el Black Friday South Summit busca las 100 startups más innovadoras del mundo para su encuentro de 2021