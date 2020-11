Las ventanas de PVC Termopanel ahorran dinero y protegen al medioambiente, por Ecowindow

Las ventanas del hogar pueden representar la principal vía de entrada de frío, calor o ruido exterior, originando un gasto mensual importante en los hogares como consecuencia del gasto energético adicional que han de realizar para mantener una temperatura confortable. Ecowindow, expertos en ventanas de PVC, desvela las claves de este fenómeno El confort de un hogar requiere de un buen aislamiento térmico que mantenga la temperatura interior en su nivel óptimo sea cual sea la estación del año, ya pueda estar haciendo fuera frío en invierno o calor en verano. De ahí la crucial importancia de contar con unas ventanas de calidad.

Empresas como Ecowindow, expertos instaladores de ventanas de PVC Termopanel, recomiendan no descuidar las ventanas del hogar, puesto que de poco sirve contar con un gran equipo de calefacción y aire acondicionado si la vivienda no se encuentra aislada térmicamente de manera eficiente. Un hogar no acondicionado correctamente perderá el frío o calor interior a gran velocidad, por cualquier abertura o por elementos como marcos y cristales de ventanas que no estén preparados para las pérdidas por conducción térmica.

Ahorro energético que ahorra dinero en el hogar

Las fugas térmicas no sólo representan una notable pérdida del confort del hogar; sus propietarios gastan mensualmente una gran cantidad de dinero extra, puesto que el calor y el frío que se pierde tendrá que reemplazarse con un mayor consumo energético de los sistemas de calefacción de la vivienda. Con una simple reforma de cambio de ventanas, los hogares pueden ver una considerable reducción de la factura mensual de electricidad, logrando mantener la temperatura idónea con un menor consumo energético y durante más tiempo.

Ahorro energético que protege al medioambiente

El ahorro económico que obtiene un hogar eficiente es considerable, pero en la actualidad existe otro tipo de ahorro de gran importancia para toda la sociedad y es el ahorro en la huella de carbono que producen las soluciones que optimizan el consumo energético. La huella de carbono es un indicador del volumen de gases contaminantes que pueden producir tanto las personas, como las empresas y hasta productos o servicios concretos.

Un hogar eficientemente aislado térmicamente disminuirá en gran medida la huella de carbono, o la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera por sus necesidades energéticas de calefacción y aire acondicionado. Cuidar del medioambiente representa un importante reto para la humanidad en general, que cada persona puede asumir con conductas responsables que tengan un efecto inmediato en la naturaleza.

Ventanas de PVC Termopanel

Para incrementar el aislamiento térmico de la casa, los especialistas recomiendan la solución de ventanas de PVC Termopanel. Es un tipo de ventana con un sistema de doble vidriado hermético (DVH) también llamado Termopanel. Estos dos vidrios mantienen una separación entre sí, logrando un espacio de aire seco, estático, que se sella de manera hermética para que no pase ni la humedad ni el vapor de agua. La cámara interior de esta ventana se elabora con un perfil de aluminio, en cuyo interior se depositan unas sales higroscópicas que mantienen la cámara de aire estanca, libre de humedades.

El Termopanel se introdujo en el mercado como la mejor solución de aislamiento térmico y acústico para ventanas. Creando una barrera tanto para el frío, el calor, como para los ambientes exteriores con gran contaminación acústica.

"Los marcos de PVC se han transformado en una excelente alternativa para el ahorro energético del hogar, ya que permiten bajar el consumo en un 58% tanto de calefacción, como del aire acondicionado. Si desea ahorrar dinero disminuyendo su gasto mensual en electricidad así como disminuyendo la contaminación acústica que llega del exterior de su hogar, no dude en solicitar información sobre las ventanas de PVC Termopanel. Una pequeña reforma, puede suponer un gran ahorro para el hogar", concluyen desde Ecowindow.