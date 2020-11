Talio selecciona Crowdstrike como nuevo fabricante de soluciones de ciberseguridad Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 17:01 h (CET) El fabricante de soluciones de ciberseguridad Crowdstrike y Talio llegan a un acuerdo de colaboración. Esta elección dotará a Talio de nuevos servicios de los que dispondrá y ofrecerá a quien contarte sus servicios Nuevos servicios en Talio

Talio escoge a Crowdstrike como fabricante de los nuevos servicios relacionados con soluciones en ciberseguridad. Fruto del acuerdo, Talio sumará la plataforma Falcon a su catálogo de soluciones de ciberseguridad. Permitiendo tanto su integración como la protección de los EndPoints como servicio gestionado por parte de Talio. Una solución que aporta un gran valor en entornos de teletrabajo.

Según el responsable de ciberseguridad en Talio Sergio Alejo: “Después de la experiencia y pruebas con varias soluciones, nos hemos inclinado por falcon por su eficacia y eficiencia. El agente ligero es trasparente al usuario final y su potente consola de gestión Cloud permite monitorizar todo el parque de endpoint y servidores. Además, la solución nos permite ofrecer a los clientes que requieran de seguridad gestionada, un servicio SOC de 24x7 contra amenazas asegurado por el propio fabricante”.

Qué es Crowdstrike

CrowdStrike es una solución de SaaS que hace uso de aplicaciones y técnicas avanzadas de EDR (detección y respuesta de puntos de conexión) ofertando antivirus de última generación. La consultoría Gartner posiciona a CrowdStrike como líder en el Cuadrante Mágico para EPP (Plataformas de Protección de Endpoint) 2019, además es posicionado como el más visionario, siendo la plataforma más adecuada en la que confiar la protección de los endpoints.

Combina un antivirus de próxima generación, EDR completo en la nube y overwatch.

Plataforma Falcon

La plataforma Falcon ofrece prevención, detección de amenazas, respuesta y eliminación (EDR) sustituyendo las tecnologías de antivirus tradicionales por una avanzada protección preventiva basada en la visibilidad completa de los ataques. Crowdstrike analiza todo el árbol de procesos para aplicar la inteligencia sobre la amenaza.

La combinación de tecnologías como el machine learning, Inteligencia artificial, indicadores de ataque y bloqueo de exploits entre otros la hacen especialmente efectiva contra explotación de vulnerabilidades, ransomware y Malware sin archivos.

La solución no precisa de continuas actualizaciones como los antivirus tradicionales y permite proteger tanto equipos conectados como no conectados.

Si esta información es de interés, no dudar en ponerse en contacto con Talio.

