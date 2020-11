Ventajas del Cloud Printing con las impresoras para oficina DEVELOP

Se vive en una época en la que la tecnología está en constante cambio. Uno de los más significativos, sin lugar a dudas, es el uso de Internet para realizar tareas en remoto, como es el caso del Cloud Printing o impresión desde la nube DEVELOP, líder en el sector de las impresoras multifunción, cuenta con modelos capaces de imprimir desde la nube, y aprovechar así las ventajas que este sistema de impresión ofrece tanto de cara a la productividad como a otros beneficios. Estos son algunos de los que hacen que una impresora láser DEVELOP sea una opción más que recomendable.

El ahorro, una de las ventajas más destacadas

Dentro de las preocupaciones que más se repiten en las empresas, siempre se encuentra el hecho de controlar los costes y mantenerlos a unos niveles que permitan generar ingresos.

La impresión en la nube ofrece una ventaja significativa en este sentido, ya que permite cubrir las necesidades de impresión conforme a la demanda. Esto supone una reducción del precio de cada impresión, además de eliminar la necesidad de incorporar nuevos equipos y programas.

Se puede imprimir desde cualquier lugar

A nivel competitivo, la impresión desde la nube que ofrecen las impresoras para oficina DEVELOP también es algo a destacar.

Si es necesario imprimir un documento en el acto, no importa si se está en la calle, en la oficina o en casa. Solo hace falta contar con un dispositivo vinculado a la impresora para enviar a la cola de impresión cualquier documento.

Esto puede parecer algo sencillo, pero es muy importante cuando, por ejemplo, se va a salir de viaje y en la oficina hace falta imprimir un documento concreto, o enviar una firma. De otro modo, la alternativa sería ir de forma física hasta allí para hacerlo, algo que no siempre es posible.

Conexión multidispositivo

La posibilidad de enviar imprimir documentos sin necesidad de cables hace que también se puedan conectar distintos tipos de dispositivos. Puede ser un ordenador portátil o de sobremesa, una tableta, un smartphone o incluso algunos modelos de cámaras digitales.

Con unos sencillos pasos, se puede sincronizar la conexión del dispositivo con la impresora y ejecutar una impresión en remoto desde cualquier lugar. Todo esto sin tener que preocuparse sobre si es o no compatible con las impresoras para oficina que haya en las instalaciones.

Software siempre actualizado

Otra de las ventajas de la impresión en la nube con las impresoras DEVELOP es que los programas se mantienen actualizados de forma constante y en tiempo real. Esto significa que todas las funciones están siempre optimizadas, y que los errores detectados se reparan sin esperas. De manera automática, sin necesidad de hacer nada y sin tener que invertir en un software nuevo.

Sin limitaciones en formatos de documento

El Cloud Printing permite imprimir en una impresora multifunción DEVELOP todo tipo de documentos. Desde archivos de gran volumen como imágenes en alta definición hasta archivos escaneados en formatos poco utilizados o de reciente creación. Sin problemas de compatibilidad entre dispositivos y con las ventajas de impresión añadidas por los equipos DEVELOP.

No hace falta un driver especial

Si bien es cierto que para sincronizar un dispositivo con la impresora a través de la nube hace falta instalar o encontrar una aplicación concreta, una vez que el programa está en funcionamiento no es necesario instalar o configurar nada más. No hay que incorporar drivers concretos para que sea compatible con cada uno de los dispositivos.

El Cloud Printing es seguro

Las impresoras de oficina DEVELOP cuentan con sistemas de control que garantizan la seguridad de los datos.

Esto implica que los riesgos de que se intercepte el envío de algún documento a la cola de impresión son mínimos. Y con las continuas actualizaciones de las que se ha hablado antes, se puede decir que todo el contenido está tan seguro como si se enviara a la impresora a través de un cable de conexión.

Aplicaciones para imprimir desde la nube con las impresoras DEVELOP

La lista de aplicaciones compatibles con las impresoras DEVELOP es muy amplia, y permite aprovechar las ventajas de la impresión en la nube. Sin embargo, entre ellas, destaca PaperCut. Este software, se trata de un intuitivo sistema de gestión de impresiones que permite monitorizar y controlar todo tipo de trabajos desde cualquier dispositivo fijo o móvil. Para ello, lo único necesario es contar con un navegador web y conexión a Internet.

Dentro de las soluciones que proporciona PaperCut, se encuentran:

- Mobility Print: Se trata de una de las funciones de impresión móvil y BYOD (Bring Your Own Device o traiga su propio dispositivo) de PaperCut. A través de ella, se puede imprimir de forma segura desde smartphones, tabletas y ordenadores portátiles sea cual sea el sistema operativo que empleen. Además de ser totalmente segura, es increíblemente sencilla de utilizar, por lo que no se requiere de tener ningún conocimiento avanzado.

- Impresión web: Esta funcionalidad incluida en PaperCut, permite al usuario imprimir todo tipo de documentos desde su navegador web, sin necesidad de instalar controladores ni programas adicionales y sin necesidad de estar conectados a una red de impresión concreta.

- Email To Print: Es otra función de impresión móvil y BYOD pero que, en este caso, permite imprimir toda clase de documentos simplemente enviándolos por correo electrónico. Es tan sencillo como designar una dirección de correo que actuará como cola de impresión. A partir de aquí, todos los archivos enviados a la misma serán impresos de forma totalmente segura por la impresora seleccionada.

Con todas estas aplicaciones, el software PaperCut, aporta una serie de claras ventajas para los usuarios y, evidentemente, para el ámbito empresarial:

- Posibilidad de imprimir desde cualquier dispositivo móvil o fijo y desde cualquier SO.

- Utilidad tanto en entornos de impresión grandes como en pequeños, sean simples o complejos.

- Interfaz limpia y unificada, que proporciona una experiencia nativa a los usuarios independientemente del dispositivo que empleen.

- Facilidad para imprimir sin necesidad de contar con soporte técnico ni conocimientos específicos.

Como ya se ha ido comentando, las impresoras DEVELOP son perfectamente usables con PaperCut y otras aplicaciones similares. Por ello, se puede decir que la compatibilidad de los equipos DEVELOP a nivel de Cloud Printing es completa. Se pueden ejecutar solicitudes de impresión remota en tiempo real desde cualquier dispositivo, tan solo utilizando un software como PaperCut.

Mastertec, proveedor en exclusiva de impresoras para oficina DEVELOP en España

En España, las soluciones de impresión DEVELOP cuentan con Mastertec como partner exclusivo para la distribución de sus equipos. Con más de 30 años dedicados al mundo de la impresión, los especialistas de Mastertec pueden ofrecer el mejor asesoramiento durante el proceso de elección de equipos, la instalación y el aprovechamiento completo que la gama de impresoras multifunción DEVELOP puede proporcionar.

Mastertec cuenta con un servicio de soporte técnico que permite optimizar todos los dispositivos de cara a la impresión desde la nube con las impresoras para oficina DEVELOP. De este modo se pueden aprovechar al máximo las ventajas del Cloud Printing que proporciona una marca líder como DEVELOP.