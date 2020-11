Halcón Viajes y Viajes Ecuador firman acuerdo con Aldro Energía para comercializar servicios de luz y gas Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 16:37 h (CET) Este acuerdo es fruto de los buenos resultados obtenidos tras casi un año en marcha del proyecto piloto de venta a través de 54 agencias. Comercializarán igualmente Aldro Zero, la energía verde para el hogar Halcón Viajes y Viajes Ecuador han llegado a un acuerdo con Aldro Energía para la comercialización de sus productos en la red de agencias que componen la división minorista de Globalia, el grupo turístico líder en nuestro país.

Este acuerdo es fruto de los excelentes resultados obtenidos tras casi un año en marcha del proyecto piloto de venta de los servicios de luz y gas de Aldro a través de 54 oficinas de la red Halcón/Ecuador repartidas por el País Vasco, Asturias y León. Con esta firma, se hace extensible para todas las agencias del grupo turístico y, de igual modo, sellan así una alianza para acercar la venta de luz y gas tanto a pymes como a clientes de hogar.

"Estamos encantados de haber asociado Aldro con el Grupo Globalia. Consideramos que su amplia red de agencias de viajes donde se comercializarán nuestros productos desempeñará un papel clave para ayudarnos a maximizar el acceso de nuevos clientes", ha resaltado el director general de Aldro Energía, Antonio Colino.

“Uno de los beneficios que ofrece nuestra red, es el hecho de tener la capacidad de llegar a un amplio abanico de clientes a los cuales estamos encantados de poder asesorar sobre las mejores opciones de ahorro en sus tarifas.”, ha comentado Carlos de Lucas, director de la Unidad de Negocio Vacacional de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. “Ofrecer Aldro Energía es, sin duda, una apuesta segura dado su compromiso de brindar al cliente el mejor de los servicios al mejor precio”.

Movimiento verde Aldro Zero

Con este acuerdo, la red de agencias más grande de España se suma también a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, dos de los principales compromisos de Aldro. Y es que la compañía cántabra, desde el 1 de septiembre, suministra a todos sus clientes de hogar la energía verde de Aldro Zero; energía limpia y respetuosa que ayuda a cuidar el planeta a la vez que supone un ahorro en la factura energética de los clientes y les hace partícipes con ello de su compromiso con el cuidado del entorno, un objetivo muy importante dentro de la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía.

La red Halcón/Ecuador, por su parte, se encargará de formar a sus empleados y distribuirá información en todas las oficinas para poner en conocimiento de sus clientes las ventajas de contratar los suministros de luz y gas con Aldro Energía, una de las comercializadoras líderes en el sector que cuenta actualmente con una cartera de más de 250.000 clientes.

