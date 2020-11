Adecco prevé que se firmarán 184.000 contratos en la campaña del Black Friday Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 16:26 h (CET) Esta campaña será atípica por la crisis sanitaria vivida y la incertidumbre provocada por la segunda ola de contagios, el nuevo estado de alarma, y el endurecimiento de las restricciones en nuestro país y los del entorno, pero el e-Commerce será el principal beneficiado en estas semanas Se ha vivido la peor crisis sanitaria de la historia reciente y muchas están siendo las consecuencias económicas y sociales que deja este año. Los datos de paro de los últimos meses no han sido positivos, consecuencia de la segunda ola de contagios, el nuevo estado de alarma, y el endurecimiento de las restricciones en nuestro país y los del entorno. Pero poco a poco la actividad del mercado laboral va reactivándose.

El mes de noviembre trae una de las campañas de contratación más potentes del año. No fue hasta hace poco tiempo que modas como el Black Friday o el Cyber Monday (ambas de origen estadounidense) empezaron a calar en nuestro país, y tal ha sido su impacto que el gran consumo y sectores como la logística y la distribución ya diseñan campañas específicas vinculadas a ellos como, por ejemplo, en el terreno de la ampliación de personal.

Este año, la campaña del Black Friday -que en España se prolonga varios días o incluso semanas- será atípica por la crisis sanitaria vivida, pero pese a la caída de ciertos sectores claves en nuestro país como la hostelería y el turismo, otros como el e-Commerce están provocando una reactivación del mercado de trabajo.

Es por ello que Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que en estas últimas semanas del mes y vinculados a los descuentos del Black Friday, se generen más de 184.000 empleos, lo que supone el mismo número de contratos que un año atrás.

Los sectores vinculados al e-Commerce, gran consumo y su industria auxiliar (englobando alta perfumería, cosmética, electrónica, telefonía, juguetería, imagen, sonido, etc.), la alimentación, la distribución, el retail, la logística, el transporte y la industria textil, entre otros, son los que más empleo generarán en estas fechas.

Además, aunque la campaña sea de corta duración, muchas de estas contrataciones se ampliarán a todo el periodo de contratación navideña e incluso rebajas.

En cuanto a los perfiles más buscados serán los relacionados con el e-Commerce: mozos, preparadores de pedidos y carretilleros.

El e-Commerce tira del empleo en el Black Friday

Cada vez más, la campaña del Black Friday y el Cyber Monday suponen un importante repunte de empleo y tradicionalmente es el sector de gran consumo y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo. Sin embargo, este año tan atípico, ha habido sectores que han visto repuntar su contratación en aras de cumplir con el incremento de su demanda, como ha sucedido en el sector de la distribución, el e-Commerce, la tecnología o la logística y el transporte. Estos sectores serán los que más empleo generarán en esta campaña sin olvidar que el comercio seguirá contratando también, pero a un ritmo menor.

Hay que hacer hincapié en el fenómeno del e-Commerce, que está creciendo a un ritmo vertiginoso debido a la COVID-19, y que ha supuesto un incremento del 30% de las contrataciones con respecto al año pasado, sobre todo en el sector logístico y el transporte, derivado de las elevadas ventas durante los meses del confinamiento y que ya es una constante en los hábitos de consumo españoles.

Todos estos sectores continuarán demandando mano de obra en los próximos meses pues son industrias esenciales y, además, en muchos casos, se han generado hábitos de consumo que se mantendrán en el tiempo, hasta que la hasta ahora “normalidad” se restablezca o que incluso permanecerán incorporados ya definitivamente cuando esta situación pase.

El auge del e-Commerce está estrechamente ligado al sector de la logística y el transporte, y a la distribución y el retail, por ello estas áreas serán las grandes beneficiadas en esta campaña.

Si se habla de los perfiles más demandados, ya no solo se demandará personal para las tiendas físicas, como años anteriores, sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos.

Perfiles como empaquetadores o preparadores de pedidos ahora se desplazan de las tiendas a las plataformas logísticas: el puesto sigue siendo el mismo, pero se realiza en otro sitio.

La distribución y el retail se llevan buena parte de los puestos de trabajo que se generan en esta época. La demanda de cajeros, inventaristas, administrativos, reponedores o mozos de almacén aumenta considerablemente dentro de las empresas de esta industria.

Y si la distribución y el retail tiran del carro, la logística y el transporte van de la mano. Los puestos que más necesita cubrir este sector son aquellos relacionados con la última milla: mozos, preparadores de pedidos, peones de almacén, repartidores, ayudantes y, como viene siendo habitual desde hace años, carretilleros.

Al tratarse de una campaña con una duración tan corta, la experiencia previa juega un papel muy importante para las personas en búsqueda de empleo pues la curva de aprendizaje es mínima y pueden adaptarse al ritmo de la campaña con eficacia.

Las comunidades estrella de la campaña

Las autonomías donde se esperan mayores incrementos en cuanto a la contratación de personal son aquellas donde se ubiquen grandes centros logísticos y operadores de e-Commerce, así como regiones donde el gran consumo es un negocio core (centralización de grandes superficies comerciales, de distribución, etc.).

Centrándose en el número total de contratos se ve que Cataluña, con 32.800 nuevos empleos, la Comunidad de Madrid, con más de 32.300, y la Comunidad Valenciana, donde se esperan superar los 22.800 contratos, son las tres autonomías que realizarán más contrataciones en cuanto a la distribución regional de la campaña.

La Región de Murcia y Andalucía son las dos comunidades que les siguen, con menor volumen de contrataciones, aunque muy positivas también: 20.200 en el caso murciano y más de 17.600 en el andaluz. Ellas cierran el top 5 de regiones con mayor número de contratos y completan además el grupo de autonomías donde la cifra de empleos supera los 5 dígitos.

Por detrás de ellas, a gran distancia, aparecen el País Vasco y Castilla y León, las dos superando los 8.000 contratos. Inmediatamente después, se encuentran otras regiones que rondan los 7.000 empleos. Son Galicia y Canarias. Si bien el archipiélago no verá aumentar tanto sus contratos por la campaña directa del Black Friday sino por una ligera reactivación del sector turístico y una preparación de cara a la campaña de Navidad.

Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Navarra se colocan por debajo. En el primer caso se esperan alcanzar las 6.100 contrataciones, en el segundo 5.700 empleos, y para las comunidades cántabra y navarra, los 4.800 contratos en ambos casos.

Ya en la parte inferior del ranking se sitúan Asturias (1.700), La Rioja, con 1.400 nuevos empleos, Baleares, cerca del millar, y, por último, Extremadura, con solo 600 contratos previstos para estas semanas, aunque seguirá siendo en estas regiones una campaña similar a la de 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas X Aniversario Basque Health Cluster La tecnología de 60GHz de Cambium Networks clave para impulsar el teletrabajo en las zonas rurales de Andalucía y la España vaciada Carretillas TR incorpora la transpaleta eléctrica ET15MH-P en el Black Friday 2BEDIGITAL: El Covid-19 acaba con el Black Friday South Summit busca las 100 startups más innovadoras del mundo para su encuentro de 2021