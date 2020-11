Grupo ASPY: "No todas las mascarillas protegen igual frente a la Covid-19" Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 13:45 h (CET) Las procedentes de China y EE.UU dejarán de comercializarse el 31 de diciembre. Grupo ASPY continúa su ciclo de webinars con uno sobre EPIS el pasado 24 de noviembre La mascarilla se ha convertido en el EPI por excelencia durante esta pandemia. Desde el principio han surgido dudas en la población sobre la seguridad y efectividad de algunos tipos de mascarillas y su certificación y homologación. ASPY recuerda la importancia de comprobar que cumplen con la normativa vigente que establece unos requisitos mínimos para el diseño, materiales, producción, respirabilidad y eficacia de filtración.

“Todas las mascarillas llevan un proceso largo de homologación y certificación hasta que llegan al consumidor. La Asociación Española de Normalización (UNE) se encarga de establecer y trasponer las normas europeas con los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas para combatir la propagación del COVID-19. Las entidades homologadoras autorizadas completan el proceso de certificación y la colocación del Marcado de Conformidad Europea (CE) para su comercialización”, comenta José Llorente, Product Manager de Equipos de Protección en ASPY.

Los tres tipos de mascarilla más utilizados y recomendados por las autoridades son:

Mascarillas higiénicas: pueden ser desechables o reutilizables. Deben cumplir con la norma UNE 0064-2020 o la UNE 0065-2020 respectivamente y esto se debe especificar en su embalaje o etiquetado interior. Las lavables también deben incluir todo lo relativo al proceso de lavado y los ciclos máximos permitidos.

Mascarillas quirúrgicas: también pueden ser desechables o reutilizables. En su caja o envase debe aparecer el marcado CE europeo y hacer referencia al cumplimiento de la norma UNE-EN 14683 por la que se rigen. Hay varios tipos, entre ellos las que se utilizan de forma habitual en el ámbito quirúrgico-sanitario.

Mascarillas autofiltrantes y máscaras EPI (FFP2, FFP3, P2, P3…): ofrecen protección tanto en la salida como en la entrada del aire respirado siempre que no dispongan de válvula de exhalación. También pueden ser desechables o reutilizables. Su etiquetado debe llevar la marca CE y los 4 dígitos correspondientes al organismo notificado homologador, que asegura que el producto cumple la legislación europea, así como la referencia a la normativa UNE-EN 149:2001 + A1:2010 que garantiza el cumplimiento de un estándar de calidad.

Tanto las mascarillas higiénicas como las quirúrgicas pueden adquirirse en multitud de establecimientos siempre que estén correctamente empaquetadas con su embalaje original, pero solamente las farmacias pueden vender mascarillas quirúrgicas de forma individual y deberán hacerlo en un formato que garantice su protección para no contaminarse antes de su uso. En todos los casos en el etiquetado deberá aparecer el marcado CE, el estándar de calidad UNE correspondiente, el fabricante y el tipo de mascarilla según su capacidad de filtrado. En tiendas online todos estos datos deberán estar indicados también en la descripción previa del producto.

Al inicio de la pandemia y debido al desabastecimiento de estos productos, el Gobierno autorizó la comercialización de mascarillas sin marcado de CE: las americanas N95 NIOSH y las KN95 procedentes de China, entre otras. Se trató de un permiso transitorio que finaliza este año; a partir del 1 de enero de 2021 solo podrán venderse mascarillas que contengan el Marcado de Conformidad Europea (CE).

Webinar: “¿Crees que todos los EPIs protegen igual?”

Grupo ASPY ha realizado un webinar gratuito sobre Equipos de Protección Individual frente al Covid-19 con cerca de un centenar de participantes en el que sus expertos sanitarios y prevencionistas han explicado cuáles son los EPIS más adecuados para cada sector laboral.

José Antonio Llorente, Product Manager de Equipos de Protección en ASPY, Oreto Plumed, Directora Comercial de ASPY y Fco. Javier Colino, Director de Prevención Técnica del área Norte en Grupo ASPY, han sido los encargados de liderar este webinar sobre Equipos de Protección Individual contra la Covid-19. Además de las mascarillas, los expertos de ASPY han hablado también sobre pantallas, máscaras, guantes, trajes de protección, etc.

Desde el inicio de la pandemia, Grupo ASPY ha realizado diferentes encuentros online con el objetivo de acercarse, de manera virtual, a las casas, oficinas, empresas… y acompañar, asesorar y facilitar a los usuarios la adaptación a esta nueva realidad marcada por la Covid-19.

“La pandemia nos ha cambiado la vida en todos los sentidos. Por eso, desde Grupo ASPY, decidimos realizar estos webinars basados en temas recurrentes de PRL y donde los participantes sean también protagonistas, expongan sus dudas para que puedan ser resueltas al final de cada encuentro, y acabar por proporcionarles la tranquilidad que necesitan”, asegura Oreto Plumed, Directora Comercial de Grupo ASPY.

Tienda Online de Grupo ASPY

Para mayor accesibilidad a sus clientes, Grupo ASPY ha creado una tienda online donde se pueden adquirir todos los Epis relacionados con el Covid así como todas las pruebas y test que existen en el mercado.

Además de los equipos de protección, en este espacio e-commerce los usuarios podrán contratar también los diferentes cursos de formación en Covid para empresas y/o particulares.

Grupo ASPY

Grupo ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Desde su constitución en 2006 ha asesorado a más de 43.000 empresas y autónomos y realizado exámenes de salud a más de un millón de empleados. La compañía también ofrece formación en materia de Riesgos Laborales y servicios de asistencia médica general.

Su equipo de 1430 profesionales, y sus 234 centros de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

