Finca Trinidad Madrid. Finca para Bodas y Eventos de empresa en Madrid

Dar el 'sí, quiero' en pandemia: así triunfan las bodas en fincas y restaurantes durante el Covid-19 Al aire libre, sin buffet y con aforo reducido. Las ceremonias nupciales han sabido adaptarse a las medidas higiénico-sanitarias impuestas durante el coronavirus gracias al desempeño de empresas como Finca Trinidad.

La crisis sanitaria y los sucesivos confinamientos no han disuadido a las parejas de contraer matrimonio en un año marcado por la pandemia del coronavirus. "Muchos novios deciden seguir adelante porque no tienen otro momento de celebración", aseguran desde la Finca Trinidad, empresa madrileña dedicada a la organización de bodas.

Pese a ser uno de los más golpeados, el sector nupcial está experimentando un repunte en la demanda de servicios y celebraciones de bodas. Adaptarse a la normativa del Ministerio de Sanidad ha sido clave en su supervivencia. Porque la Orden SND/414/2020 del pasado 16 de mayo, publicada en el BOE, "permite la celebración de bodas para un número limitado de asistentes" y supone "una flexibilización estas medidas que afectan a la circulación, asistencia a velatorios y entierros, lugares de culto siempre que se respeten las medidas de prevención e higiene".

¿Sin besos, abrazos ni buffet? Así son las bodas de Finca Trinidad en tiempos de coronavirus

El restaurante para bodas Trinidad podría afrontar uno de sus años más negros. Pero el 'blanco' de los vestidos de novia no ha dejado de desfilar camino del altar en su finca de Galapagar, en el km 13 de la carretera de El Escorial. "El Covid-19 nos ha dejado atrapados en casa, pero eso no quiere decir que no podamos seguir planeando nuestra boda o evento", aseguran los profesionales de esta histórica empresa de bodas y eventos.

En cumplimiento de las medidas para la prevención y el control del coronavirus, las bodas en Finca Trinidad han limitado su aforo al 60% en áreas outdoor y en interiores, haciendo especial hincapié en el máximo de 6 comensales por mesa y en la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los convidados. Para los asistentes excluidos, el live streaming y otras soluciones les permitirá seguir la ceremonia telemáticamente.

Las mascarillas y geles higienizantes son elementos indispensables, que en determinadas ceremonias se personalizan para adaptarlas a la estética propuesta por el wedding planner. Los buffets y corners pierden protagonismo, no así la cocina propia del Restaurante Trinidad, donde tradición y vanguardia se combinan de la mano del chef D. César Alonso. Los camareros se responsabilizan de servir a cada invitado sus respectivos platos y bebidas individuales.

El uso de las nuevas tecnologías reducirá el contacto entre los asistentes, incluso antes de la llegada del 'gran día', pues los wasaps y correos electrónicos reemplazarán a las tradicionales invitaciones en papel.

Se prevé que estas y otras medidas enderecen los malos resultados cosechados en 2020 en el sector nupcial. Los aplazamientos en las bodas fijadas entre marzo y agosto han alcanzado el 46%, según el portal Bodas.net. Alrededor de 130.000 ceremonias se han cancelado o retrasado desde enero, de acuerdo a la Asociación de Profesionales y Bodas en España.

Porque casarse en tiempos de coronavirus tiene sus ventajas. La ausencia de buffet y las limitaciones del aforo resultan en presupuestos más asequibles para los organizadores y sus clientes, en un año de clara recesión económica en que el coste promedio de una boda (16.534 euros, según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes) dificultará el 'sí, quiero'.

Acerca de Finca Trinidad

Finca/Restaurante Trinidad es una empresa madrileña de Galapagar dedicada a la gestión de bodas, conferencias, aniversarios de empresa y grandes eventos. 103 años de experiencia avalan a su equipo multidisciplinar, que dispone de cocina propia y ofrece servicios adicionales como el transporte, la decoración floral o la grabación de reportajes fotográficos y audiovisuales.

