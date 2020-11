Ante los errores y los delitos graves, elige abogados especialistas Este despacho de abogados lleva más de 15 años defendiendo todos estos delitos de forma exitosa, protegiendo con una buena defensa especializada, a todos aquellos conductores que hayan podido cometer estos errores Redacción Siglo XXI

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 13:26 h (CET) Quien se haya enfrentado alguna vez a un juicio, sabe lo esencial que es la correcta elección del abogado que vaya a defendernos. Dependiendo del caso, tendremos que escoger un tipo de bufete determinado, pero sobre todo, será necesario acertar de lleno con dicha elección, al tratarse de delitos con especial relevancia, como pueden ser los que atentan contra la seguridad vial. JR Abogados es especialista en defender estas causas que tan a menudo acarrean grandes multas e incluso prisión en algunos casos.

Especialistas en seguridad vial Todo el mundo comete errores y no por ello merecen una peor defensa en un juicio. Por ello en https://www.abogadoalcoholemia.com/ nos defenderán ante los casos más difíciles contra la seguridad vial. JR Abogados es un despacho especializado contra todos aquellos delitos que impliquen daños e infracciones que pongan en riesgo la salud de las personas. Estos delitos pueden ir desde sobrepasar la tasa de alcoholemia o conducir de forma temeraria, hasta el delito de fuga y circular sin carnet.

Este despacho de abogados lleva más de 15 años defendiendo todos estos delitos de forma exitosa, protegiendo con una buena defensa especializada, a todos aquellos conductores que hayan podido cometer estos errores. Normalmente, en los juicios relacionados con delitos contra la seguridad vial, se procede de forma rápida, con citaciones y juicios exprés. Por esta razón, la elección y el contacto con JR Abogados debe ser inmediato, para que ellos puedan preparar nuestra defensa del juicio.

¿Cuáles son los pasos de un juicio rápido por alcoholemia? Si hemos practicado un ejercicio de seguridad vial responsable, es normal que no tengamos mucha idea sobre cuál es el proceso en un juicio rápido por alcoholemia. Pero para estar lo mejor preparados e informados, y perder ese miedo debido al desconocimiento, vamos a repasar todos los pasos que se suceden cuando se da positivo en un control de alcoholemia:

Lo primero que debemos señalar es que este tipo de procedimiento debido a un delito de alcoholemia, se produce cuando se da más de 0,6 miligramos por litro en la prueba de aire o 1,2 gramos por litro en la prueba de sangre; aunque también se da ante la negativa por parte del conductor para realizar la prueba de alcoholemia. Tras un tiempo, se debe esperar la llegada de la citación del juzgado correspondiente de instrucción. Lo normal es que llegue por correo de forma certificada a nuestra dirección de residencia, señalando el juzgado, día y la hora del juicio. El siguiente escalón en el proceso será el de buscar un abogado. No puede ser uno cualquiera, sino que debe ser una abogado penalista. Para ser incluso más concretos, lo correcto sería que estuvieran especializados en seguridad vial. Hay que recordar la relevancia del juicio, pues estos delitos conllevan penas de prisión.

Una vez hayamos seleccionado a nuestro abogado, habrá que firmar un documento para que éste lo presente en el juzgado, facilitando de esta forma que todas las notificaciones le lleguen a su despacho.

Si el motivo de la infracción causó un accidente, el acusado deberá declarar para dar su testimonio; mientras que si solo fue por un control rutinario en el que superamos la tasa de control, entonces se procederá con el juicio rápido simple.

En el juicio rápido, el abogado encargado del caso revisará el incidente para valorar las posibilidades de éxito de la defensa. Este tipo de delitos, recientemente están bastante perseguidos por los fiscales, por lo que una fórmula de éxito para minimizar los daños es conseguir un trato o pacto con el fiscal demandante.

