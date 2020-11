Depencare afirma que las personas mayores no quieren que les saquen de sus casas Comunicae

miércoles, 25 de noviembre de 2020, 07:53 h (CET) Las personas mayores cada vez son más reticentes a envejecer lejos de su hogar. El número de familias que han recurrido al cuidado a domicilio se ha visto incrementado a consecuencia de la pandemia. Diferentes voces reflejan la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados para las personas mayores Parece claro que el año 2020 es, desgraciadamente, un año de cambios que está afectando a muchos sectores e industrias, pero también a muchas personas, en especial a las personas mayores, el grupo de mayor riesgo frente a la pandemia del covid19.

El alto número de casos y defunciones entre los ancianos ha provocado que hayan surgido muchas voces a favor de un cambio en el modelo de cuidados que apueste en mayor medida por la atención en el propio domicilio y menos por la institucionalización a la vieja usanza.

Estos movimientos favorables a un cambio de modelo en el cuidado de mayores han surgido desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), e incluso desde el propio Gobierno, en cuyos presupuestos se ha reflejado una inversión de 700 millones para mejorar la atención de las personas mayores.

Las familias necesitan más ayudas para el cuidado de sus mayores

“Se trata de un movimiento necesario, aunque aún deben activarse políticas más efectivas de apoyo real a las familias con mayores dependientes, pues en muchos casos las ayudas llegan cuando ya es demasiado tarde” comenta David González, CEO de Depencare, empresa de cuidado a domicilio que ha multiplicado su número de personas atendidas a consecuencia de la pandemia. “Muchas familias se están viendo obligadas a encargarse ellas mismas de los cuidados de sus mayores debido a la incertidumbre económica provocada por la pandemia y la falta de ayudas que lleguen en tiempo y forma”, afirma David González.

Existen ayudas como el “cheque servicio” que aportan un soporte económico a las familias en función del grado de dependencia de la persona a atender, sin embargo “es un modelo en general poco ágil, que no se adapta a la realidad del mercado, ya que no contempla la posibilidad de su uso para la contratación de cuidadores y cuidadoras a través del Régimen Especial de Empleados de Hogar” comenta David González, “al menos debería permitirse que las ayudas se pudieran canalizar a través de agencias de colocación autorizadas especializadas en el ámbito de los cuidados, para lograr el mayor ahorro posible para las familias y por extensión impulsar la generación de empleo, tan necesario en estos momentos”, añade David.

Hacia un nuevo modelo de cuidados, ágil y adaptado a la nueva realidad

Es necesario que las ayudas se canalicen del modo más adecuado para las familias y para la economía del país. La contratación en el Régimen Especial de Empleados de Hogar permite un mayor ahorro a las familias, impulsar la generación de empleo, e incrementar las cotizaciones a la seguridad social.

El 87% de los mayores quieren quedarse en su hogar según datos del IMSERSO y, por otro lado, tal y como apuntaban desde la presidencia de la SEGG solo el 4% de las personas que viven en residencias quieren permanecer en ellas.

Es necesario caminar hacia una nueva era de cuidados donde confluyan los deseos de las personas mayores con los soportes adecuados a nivel profesional e institucional, para que puedan tener una vida lo más plena posible a pesar de sus circunstancias.

Es necesario y urgente establecer un diálogo entre las empresas más innovadoras del nuevo ámbito del cuidado a domicilio y las instituciones públicas para establecer modelos ágiles y adaptados a la nueva realidad post-COVID.

Sobre Depencare

Depencare es una empresa de ayuda a domicilio especializada en el cuidado de personas mayores y dependientes. Trabaja como agencia de colocación autorizada facilitando cuidadores profesionales y de confianza a las familias, además de ofrecer un servicio integral para que los mayores tengan una vida plena y las familias puedan contar con la tranquilidad de saber que sus seres queridos están en buenas manos.

