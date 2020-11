La metodología BIM seduce en México

Espacio BIM acerca su manera de trabajar a la Escuela de Arquitectura de Xochicalco en un encuentro virtual en el que alumnos y profesores han podido conocer de primera mano el proceso de implantación de BIM en empresas y proyectos Las soluciones universales no entienden –o no deberían entender– de fronteras, y no hay duda de que, en la arquitectura, BIM es una de ellas. Por eso, en su afán de llegar al mayor número de profesionales posible con esta metodología que, de manera eficaz y colaborativa, da respuesta a todas las demandas actuales del sector, Espacio BIM ha ‘viajado’ hasta México. En concreto, hasta la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Xochicalco, presente con tres campus en Mexicali, Tijuana y Ensenada. El pasado martes 17 de noviembre, invitado por la directora de dicha escuela, Eva Angelina Coronado Jaramillo, el CEO y Director de Proyectos de Espacio BIM, Borja Sánchez-Ortega, mantuvo un encuentro virtual, vía Zoom, con alumnos y profesores de allí, quienes pudieron conocer de primera mano el proceso de implantación de BIM en empresas y en proyectos.

Usuarios de los tres campus de la escuela de arquitectura mexicana siguieron en directo la charla que, bajo el título ´BIM se impone como solución a los retos actuales de la arquitectura´, impartió a las 18.00 horas de aquí (nueve de la mañana en México) el director del exitoso programa de máster on line de Espacio BIM, el Máster BIM Manager Internacional. En su intervención, que también pudo seguirse en streaming a través de YouTube, Borja Sánchez-Ortega desgranó la metodología de trabajo BIM y las ventajosas repercusiones de su aplicación tanto en empresas como en proyectos.

Los futuros arquitectos de Xochicalco pudieron conocer de primera mano una metodología que desde 2018 es obligatoria en las licitaciones públicas de edificación de España, y que en este año 2020 debe estar presente en todas las fases de realización de proyectos de equipamientos e infraestructuras públicas, tanto de obra nueva como de rehabilitación. Una manera de trabajar que se sirve de herramientas de modelado como Autodesk Revit, ArchiCAD o Allplan, y cuya puesta en marcha en empresas conlleva muchos beneficios; entre otros, el ahorro entre el 15-25% en costes, la detección de interferencias en la fase de redacción de proyectos o la interoperabilidad.

Como transmitió en su intervención Sánchez-Ortega, la implantación BIM en una empresa tiene como punto de partida el Análisis de los procesos de trabajo, para crear a continuación el Plan de implantación BIM y el correspondiente Protocolo adecuado a cada compañía. En una siguiente fase que se desarrolla de forma paralela a la anterior, tal y como menciona Espacio BIM en su portal, se lleva a cabo la formación del equipo humano necesario para este reto, de acuerdo a las conclusiones derivadas del Análisis y el Plan de implantación BIM. Y una vez formado el equipo, los profesionales de esta exitosa Consultora BIM, VR, AR y MR ayudan a sus integrantes a implementar la metodología BIM en un proyecto piloto, orientándoles en todo el proceso con el aval de su experiencia desarrollando trabajos para todo tipo de empresas de España, EEUU, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile o Argentina, entre otros lugares del mundo.

La metodología BIM aplicada a un proyecto, por su parte, pasa por centralizar toda la información del mismo en un único modelo digital desarrollado por todos sus agentes implicados, de manera que todos ellos hacen un trabajo coordinado y coherente en cada uno de los pasos necesarios: la revisión del diseño, clash detection o 3D coordination; la planificación de obra o 4D, la medición y el presupuesto de obra o 5D, la sostenibilidad y eficiencia energética o 6D, y la gestión y el mantenimiento de activos (7D). Los elementos incluidos en el modelo de información del proyecto se concentran en una matriz de responsabilidad del diseño, y desde ahí los datos se gestionan, comparten e intercambian de manera estructurada y segura a través de un CDE o Entorno Común de Datos al que tienen acceso todos los miembros del equipo de trabajo. Todo ello con las herramientas de hardware y plataformas de software requeridas y el diseño de estrategias de modelado acordes a cada disciplina y etapa del proyecto, en un proceso que tiene un seguimiento garantizado por parte de los profesionales de Espacio BIM, que asumen en esta tarea el rol de BIM Manager.

Coordinar la correcta implantación de esta metodología que ha venido para quedarse es no solo la profesión sino también la pasión de los profesionales de Espacio BIM, tal y como dejó claro su CEO en la charla virtual.