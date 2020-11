¿Cuáles son los productos de farmacia y parafarmacia que más triunfan en Black Friday? Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 17:04 h (CET) Mifarma, la empresa líder de productos de farmacia y parafarmacia recopila los top ventas según datos internos de la plataforma. Las mujeres optan por el cuidado personal y el de sus hijos mientras los hombres se decantan por productos anticaída Desde hace unos años, el mes de noviembre es el mes de las ofertas y descuentos por excelencia. El día “más negro” del año se ha instaurado la sociedad como el momento perfecto para adelantar las compras de Navidad y otros (auto)regalos. Por ello, desde Mifarma, han recopilado los productos que más triunfaron durante el Black Friday de

2019 para ponérselo fácil a sus clientes con las compras de este año.

Los más demandados de Mifarma

En base a datos internos de la plataforma, los productos que más se compraron durante la campaña de 2019 fueron:

● Cremas y limpieza personal para ellos y ellas. Si hay productos que batieron récord de ventas en Mifarma durante la campaña de Black Friday 2019 fueron las cremas y bálsamos para el cuidado personal. Tanto hombres como mujeres hicieron de estos sus top ventas:

Crema antiarrugas de Xhekpon

Bálsamos de labios como el de Lipikar Baume de La Roche Posay o el de Suavina

o Champú Pilexil anticaída

o Gel Limpiador de Bioderma ● Para ellas: Cuidado personal y de los más pequeños. Por su parte, las mujeres que compraron en Mifarma durante la campaña de Black Friday 2019 optaron por productos para el cuidado personal y para el cuidado de bebés y niños. Entre las opciones que más se vendieron, destacan:

Crema Pañal Caléndula Bebé de Weleda

Corrector Estético de Orejas de OtoStick para niños

Colágeno y Magnesio en de Ana María LaJusticia

Toallitas Dermoactive de Dodot

Complemento Natalben Supra

Y tratamientos cosméticos como el relipidante Lipikar Baume de La Roche Posay ● Para ellos: productos anticaída y para el afeitado. Los hombres se decantaron por ahorrar en la compra de productos de cuidado personal, dedicados principalmente al afeitado y prevención de canas y caída del cabello. Los productos que más compraron fueron:

Biopel Crema para la cara de Sanofi Gel After Shave Classic Piel Sensible Gillette

Complidermol Alfa para combatir la caída del cabello Pilexil Forte

Champú y Acondicionador Reductor de Canas de Just For Men Descuentos hasta el próximo 30 de noviembre

Tras el éxito de la campaña de 2019, en la que se llevaron a cabo más de 6.000 pedidos diarios y más de un millón y medio de visitas a la web con respecto al año anterior, la compañía sigue trabajando para que sus clientes encuentren los productos que necesitan y desean al mejor precio. Por ello, algunas de las campañas que estarán activas hasta el próximo 30 de noviembre serán:

Venta Privada: lanzamiento pionero. Desde la compañía presentan su primera Venta privada exclusiva para suscriptores. “Se trata de una iniciativa totalmente novedosa en Mifarma para agradecer a nuestros clientes más fieles que quieran seguir a nuestro lado” afirma RemeNavarro, farmacéutica y CEO de Mifarma.

L’Oreal Days. Desde los días 16 al 29 de noviembre, marcas tan conocidas como La Roche Posay, Vichy y Cerave contarán con descuentos especiales de hasta el 20%.

Black Friday y Cyber Monday. Un año más, la compañía se suma a estos dos momentos clave. Durante el Black Friday 2020 que este año se celebra del 26 al 29 de noviembre en Mifarma, la compañía contará con hasta un 50% de descuento en marcas top. Entre ellas destacan, Neutrógena, Tropicania, Avène, Martiderm, Balasense, Supradyn, Cumlaude, Mifarma Natur, Nutribén o Tomme Tippe. Por su parte, durante el Cyber Monday (que durará hasta el día 30) se ofrecerá además envío gratuito en pedidos superiores a los 39 euros.

Black Days. Además, para hacerte este mes todavía más especial, Mifarma presenta sus llamados Black Days del 20 al 25 de noviembre con descuentos de hasta el 40% en marcas de descuento en marcas como Sensilis, Tropicania, Skinfy, Binature, Ginecanestén, WaterWipes o Plastimyr entre otras. “Como cada día, queremos seguir facilitando la experiencia de compra de nuestros clientes. Por ello, nos sumamos un año más a la celebración del Black Friday, de cara a que puedan disfrutar de sus productos favoritos y, por qué no, adelantar las compras navideñas. Un año más, seguiremos ofreciendo a nuestros usuarios descuentos en miles de productos con precios realmente competitivos, y, al mismo tiempo, la calidad de nuestro servicio seguirá intacta. Nuestros expertos farmacéuticos, así como todo nuestro equipo de diferentes departamentos, continuarán al pie del cañón para asesorar a nuestros clientes durante todo el proceso de compra”, apunta Reme.

