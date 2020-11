Primeras lecciones de una Pandemia en el sector Horeca

El sector Horeca es sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia En breve se cumplirá un año desde que se inició la pandemia que azota a nivel mundial, no habiendo todavía un horizonte claro a la vista. Además, y hablando en grandes números, las cifras de caída en cada sector son:

REDUCCIÓN SUBSECTOR

80% MICE

70% HOTELES

60% RESTAURACIÓN COMERCIAL

50% RESTAURACIÓN COLECTIVA

50% FOOD SERVICE

Estos indicadores auguran que el 35% de los negocios relacionados con el sector Horeca van a tener que disolverse o cerrar.

Desde Dégerman, empresa de contenedores isotérmicos y carros para el transporte de comidas, Rafael Lázaro explica las primeras lecciones para aprender como empresa del sector Horeca:

"1º Como pasa en la naturaleza, estamos siempre expuestos a grandes cambios pero el ser humano se acostumbra pronto a ellos.

2º Que la globalización no es solo un sistema para exportar o viajar mejor. En los meses que llevamos esta pandemia ha dado ya dos veces la vuelta al mundo.

3º Que como comunidad y como individuos tenemos mucho que evolucionar y sin demora.

4º Tendremos que sobrevivir con la mitad del negocio y la mitad del margen. Por y para ello tendremos que contener el gasto, ofrecer flexibilidad en los servicios, enfocarnos en el core de la empresa y desarrollar marketing de demanda.

5º Impulso definitivo en la digitalización.

Plataformas de oferta: proveedor/operador.

Plataformas de demanda: operador/consumidor.

6º Colisión catastrófica entre la pandemia y paradigma relacional que es la marca de país; un sector que representa 1/3 del PIB Nacional pero que además supone 2/3 del PIB relacional/ país.

7º Desarrollo y tendencia de la Restauración de Conveniencia; Multitienda de alimentos, Gastronomía Multiservicio, Delivery, Take Away, Servicio Domiciliario Social, Operaciones de Restauración Automática, etc.

8º Nuevos protocolos de servicio, de seguridad e higiene en el trabajo, nuevos costes internos, desvinculo relacional, sostenibilidad, despilfarro alimentario.

9º Debo resaltar con gran tristeza que el único dato que crece exponencialmente es el de los 2 millones de personas que dependen hoy en nuestro país de la caridad, solidaridad social, de Instituciones sociales y/o religiosas para su alimentación diaria. Esto supone un 5% de la población total, un detalle que no podemos obviar

10º Desde el punto de vista del trabajo, lo más perverso es que este virus a quien más afecta y contagia es a aquellas personas que no pueden permitirse dejar de trabajar".