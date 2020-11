¿Es un buen momento para abrir una franquicia? Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 16:56 h (CET) Bebe Birra se hace eco del informe presentado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), donde se refleja que en España existen más de 1.300 redes de franquicias Bebe Birra, red experta en abrir franquicias de cerveza y tapas baratas en Málaga y en abrir franquicia de bar en Sevilla, se hace eco del informe presentado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), donde se refleja que a día de hoy en España existen más de 1.300 redes de franquicias, de las cuales un 82% son de ámito nacional.

Este informe y los datos que presenta reflejan un futuro esperanzador para el sector hostelero que cuente con este modelo de negocio, uno de los sectores más perjudicados por las medidas que se han tomado en las diferentes comunidades autónomas del país. Cabe destacar que en estos tiempos de crisis económica originada por el Coronavirus, las franquicias están resistiendo y, no solo eso, sino que se han consagrado como uno de los grandes referentes empresariales del país.

Las franquicias ofrecen un modelo de negocio versátil, digitalizado y libre de las típicas complicaciones que pueden aparecer a la hora de crear un negocio desde cero. Estas características han hecho posible su resistencia a pesar de la crisis del Coronavirus por la que pasa la sociedad. Siempre que se atraviesan momentos de crisis económicas, muchos negocios cierran, pero también abren otros tantos adaptados a las necesidades actuales del consumidor, siendo el modelo franquicia uno de los más ágiles para crear e innovar.

Además, este tipo de negocios pueden solicitar la ayuda ICO que ofrece el Estado para la financiación a autónomos y empresas. Así, dar el paso no supondrá tanto esfuerzo. Aunque también existen redes de franquicias que cuentan con equipos especializados en asesorar y ayudar en todo lo posible a estos autónomos que decidan abrir una nueva franquicia desde cero en cualquier ciudad de España.

