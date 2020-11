Carla Marpe, autora de ‘El caos de Aina’: «Uno de mis sueños desde que era una niña era escribirle una novela romántica a mi madre»

Carla Marpe titubea cuando le preguntamos sobre sí misma, no porque no se conozca, sino porque prefiere estar detrás de las cámaras o, en este caso, detrás de los libros. Sin embargo, hemos podido conocer algunas peculiaridades de Marpe. En primer lugar, es una persona muy empática. En segundo lugar, está totalmente comprometida con los demás, lo cual se refleja en sus libros de manera inequívoca. Y, por último, tiene talento para escribir historias que enganchan a la gente.

El caos de Aina es su primera novela de ficción romántica. Carla Marpe ha publicado anteriormente un libro de relatos y prosa poética, La vida en un instante, que recoge textos inéditos de la labor que viene haciendo en su famoso Instagram, @carlamarpeoficial, en donde comparte frases llenas de sentimientos que hablan sobre la vida misma y que son muy apreciadas entre sus seguidores. Conocemos un poco más quién se esconde detrás de esta nueva novela de ficción, El caos de Aina, y hablamos del género en el que Carla Marpe ha decidido estrenarse.

Carla, ¿qué significan para ti los libros? Significan evasión, entretenimiento, viajar sin moverme del sitio, vivir otras vidas, situaciones y épocas, … Son un instrumento para subirme el ánimo cuando estoy de bajón…

¿Y el género romántico? Mi predilección. A pesar de que todos los géneros puedan entretenerme, las emociones que me transmiten las novelas románticas me llenan muchísimo más que otros géneros.

¿Quiénes son tus escritoras o escritores favoritos de literatura romántica? Mi escritora favorita es Johanna Lindsey. Tengo la colección completa de sus obras, al igual que las de Amanda Quick, Jude Deveroux… Estas son las escritoras que he leído desde siempre, aunque ahora también estoy leyendo autoras españolas y me encanta.

¿Piensas que hay un cliché en el género romántico? Pienso que hay muchos clichés y me parece perfecto que existan si se saben llevar y se acaban creando historias que enganchen.

¿Qué papel crees que desempeñan las mujeres en el romance? Si te refieres a las mujeres protagonistas, desempeñan el papel que los autores y autoras queramos darles. Al final, escribimos una historia y puede girar como a nosotros nos apetezca para explicar lo que queremos mostrar. Ahí reside la magia.

Si te refieres a las escritoras, creo que hay mayor cantidad de mujeres que escriben este género, aunque ya no sea algo solo de mujeres.

Háblanos de el proceso de escritura de El caos de Aina… Después de tener una conversación con una amiga, me nació la idea y poco a poco se fue complementando con otros detalles hasta que empecé a verla como si fuese una película.

Intenté hacer una escaleta, pero no puedo encasillarme en escritora de mapa porque me gusta demasiado ser brújula y que los personajes me cambien los planes.

Fue en el confinamiento cuando un grupo de amigos me ayudó a dar el paso de lanzarme a escribir y dejar de pensar. Empecé el domingo15 de marzo y terminé el borrador el 21 de abril. Para mí fue todo un logro, pero disponía de tiempo para hacerlo a esa velocidad. Durante el proceso, he contado con la participación de lectores cero a los que iba enviando los capítulos para su lectura y obtener el feedback. Después busqué correctora, maquetadora y portadista. Me ha llevado más tiempo esta última parte por la vuelta a la normalidad, pero estoy contenta con el resultado.

Tengo que confesar que, desde el primer momento, yo quería escribir una historia auto conclusiva, pero cuando llegué a las ochenta mil palabras, me di cuenta de que era algo imposible por todo lo que me quedaba por explicar. Fue gracioso descubrir que mis lectores cero ya lo sabían.

Antes de tu novela de ficción, publicaste un libro de relatos, La vida en un instante. ¿Cuál de los dos libros te ha gustado más escribir? Me parece feo elegir uno de los dos porque ambos son especiales, pero reconozco que escribir la novela suponía un reto para mí y me ha hecho sentir emociones indescriptibles.

¿Por qué escribiste cada uno de ellos? Uno de mis sueños desde que era una niña era escribirle una novela romántica a mi madre. Por eso no he parado hasta conseguirlo.

Los relatos cortos son historias que me vienen a la cabeza o que me surgen tras inspirarme en alguna situación. A veces, siento la necesidad de dejar constancia de instantes que no quiero que se pierdan en el olvido y, si es posible, tocar la fibra empática de quien los lea.

Ahora te estás centrando sobre todo en continuar El caos de Aina, ¿verdad? ¿Cuándo veremos la continuación? Sí. Tuve que cerrar la historia porque no me era posible escribirla en un único volumen y ahora estoy centrada en la continuación. Además, este tiempo de corrección y lanzamiento de la primera parte me ha ido muy bien para ser consciente de algunos detalles y perfilar aspectos de la historia. Estoy trabajando en ella con toda la minuciosidad posible, por lo que no puedo asegurar que esté lista antes de que acabe el año.

El caos de Aina se puede encontrar en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital. Las críticas que Carla Marpe está recibiendo sobre la novela son muy buenas y muy pronto veremos la continuación.