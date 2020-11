AFEX asegura sus licencias de Pagos y MiFID para su sucursal en España

El especialista en divisas está autorizado ahora por el Banco Central de Irlanda para ofrecer a los clientes operaciones de cambio de divisa, seguros de tipo de cambio, tanto simples como estructurados, en toda la UE después de que se consolide el Brexit AFEX, uno de los proveedores no bancarios más grandes del mundo de soluciones de gestión de riesgos y pagos globales, recibió sus licencias de Pagos y MiFID del Banco Central de Irlanda (CBI), lo que refuerza aún más su oferta y expansión en la Unión Europea (UE).

AFEX se especializa en ayudar a empresas de todo tipo y tamaño a gestionar transacciones internacionales de manera más eficiente y eficaz. Las licencias de Pagos y MiFID permiten a AFEX seguir ofreciendo su amplio abanico de productos spot y forward, productos estructurados FX y derivados en la UE y, en última instancia, servir a más clientes en toda Europa.

"España está en muy buena disposición para seguir creciendo mientras la región europea se prepara para el Brexit", dijo Fernando Cid Cárdenas, Country Manager de AFEX España. “Con un mercado de importación/exportación activo y una creciente demanda de bienes y servicios españoles, vemos una gran oportunidad por delante. La aprobación de nuestra licencia de pagos en Irlanda garantiza que AFEX España podrá seguir sirviendo de manera óptima a nuestros clientes en tiempos de cambio y expansión".

"Con la licencia MiFID, podemos seguir ofreciendo a nuestros clientes servicios de inversión en toda Europa sin problemas tras el Brexit", dijo Björn Zuber, director ejecutivo de AFEX Markets Europe Limited. “Esperamos que el interés en clases de activos extranjeros y vehículos de inversión alternativos se expanda a medida que las economías globales se estabilicen y se recuperen de la desaceleración causada por la pandemia de coronavirus. La comunidad inversora en España es dinámica y sofisticada, y nuestro equipo ahora está aún mejor posicionado para ayudar a los clientes en este momento de transición ".

El equipo de AFEX ofrece soluciones personalizadas a clientes corporativos en todas las industrias, incluidos los sectores de importación/exportación, productos farmacéuticos, software y servicios comerciales, tecnología y negocios creativos entre otros, además de brindar servicios a clientes privados. AFEX Markets Europe Limited ofrece productos y servicios especializados en divisas a clientes corporativos, inversores, gestores de inversiones y fondos de inversión alternativos que operan en el extranjero y offshore, proporcionando servicios tanto de ejecución como de asesoramiento.

La autorización para operar como una empresa de inversión MiFID bajo el Reglamento de la Unión Europea (Mercados de Instrumentos Financieros) 2017 (S.I.375 de 2017), permite a AFEX Markets Europe Limited ofrecer derivados y productos de inversión a clientes en Irlanda y en toda la UE. Associated Foreign Exchange Ireland Ltd está autorizada por el Banco Central de Irlanda como institución de pago de conformidad con la Regulación 18 de las Regulaciones de la Unión Europea (Servicios de Pago) 2018.

AFEX Markets Europe Ltd & Associated Foreign Exchange Ireland Ltd están reguladas por el Banco Central de Irlanda

Sobre AFEX

AFEX es pionera en la gestión de riesgos y pagos globales personalizados, proporcionando soluciones a medida desde 1979. Sirven activamente a más de 35.000 clientes corporativos y privados desde oficinas en América, EMEA y APAC, ejecutando transacciones en más de 100 divisas en 180 países. Con una cartera completa de herramientas de cobertura y servicios de cambio de divisas, apoyada por su tecnología patentada a la vanguardia, adaptamos soluciones de cambio de divisas y pagos globales, estratégicamente adaptadas para cumplir con los objetivos financieros de cada cliente.

En pleno cumplimiento normativo y con licencia en todas las jurisdicciones donde operan, brindan a sus clientes la estabilidad, la seguridad y el incentivo comercial para utilizarles como su principal proveedor de divisas.

Ya sea que necesite una plataforma segura y eficaz para gestionar sus pagos internacionales, una solución de tecnología personalizada para pagos masivos o una sofisticada estrategia de gestión de riesgos para moderar la volatilidad de divisa en múltiples jurisdicciones, el equipo de AFEX estará en disposición de asistirle.

Descubrir más en www.afex.com.

