Allianz Partners lanza la campaña ‘Tu Viaje asegurado’, para devolver confianza a los viajeros

martes, 24 de noviembre de 2020, 07:04 h (CET) El objetivo de la campaña es proporcionar tranquilidad a todos los viajeros que necesiten desplazarse y apoyar al sector turístico Allianz Partners, líder en asistencia y seguros de viaje, inicia la campaña ‘Tu Viaje asegurado’ con mensajes clave que aclaren a los viajeros las medidas y aspectos sobre la seguridad en el sector aéreo. Además de esta labor didáctica, la compañía, a través de su marca comercial, Allianz Travel, recuerda a sus asegurados la existencia de una cobertura para gastos médicos, en caso de emergencia relacionada con la Covid-19, además de otros beneficios adicionales. Esta cobertura está disponible en los seguros que la compañía comercializa a través de sus b-partners, agentes y corredores y canales digitales, como su página web www.allianz-assistance.es.

Pese a la situación actual y la posibilidad de que se tomen nuevas medidas excepcionales por las autoridades del país, algunos usuarios deben seguir viajando por motivos familiares o laborales. ‘Tu Viaje asegurado’ pretende devolver la confianza a los viajeros que necesiten desplazarse tanto a destinos nacionales como internacionales. Además de todas las medidas aeroportuarias y de seguridad a bordo, el seguro Covid-19 de Allianz Partners ofrece protección económica y servicios de asistencia personalizados que animarán a los viajeros a consultar a un médico y someterse a un tratamiento, o a seguir los protocolos de cuarentena, en caso de dar positivo en un test de Covid-19 en el extranjero.

“Queremos recordar que es esencial seguir las indicaciones de las autoridades en lo que respecta a los viajes de todo tipo, en especial los internacionales. Al mismo tiempo, es indispensable dar garantías a todos aquellos que necesiten seguir viajando por razones justificadas. Desde Allianz Partners, queremos ofrecerles ‘Tu Viaje asegurado’ con nuestro compromiso a la hora de proteger su salud y su seguridad”, comenta Cole González Monseny, Head of Travel de Allianz Partners España. “Nuestro objetivo es eliminar todas las barreras y que el viajero sepa que puede recibir tratamiento médico cuando lo necesite. Lo principal es que podamos viajar con seguridad y tranquilidad. Nuestro objetivo con esta campaña es además apoyar a la industria turística”.

Allianz Partners: Seguro frente a la Covid-19

Este seguro se ofrece de manera independiente a otros seguros o garantías, y supone, de manera exclusiva, asistencia en el tratamiento médico de la Covid-19 y los gastos derivados, lo que convierte esta garantía en un complemento idóneo al seguro de viaje y asistencia médica tradicional. También puede incluirse como complemento a otros seguros médicos internacionales estándar, que puedan tener limitaciones respecto a la Covid-19.

Los principales beneficios del seguro frente a la Covid-19 incluyen, entre otros, tratamiento médico de urgencia y cancelación del viaje en caso de cuarentena impuesta al viajero o a su acompañante previa a su viaje.

El seguro no tiene un límite de edad, además no requiere ningún cuestionario médico previo a la adquisición del seguro.

Para más información sobre el seguro frente a la Covid-19 de Allianz Travel (Allianz Partners) visitar www.allianz-assistance.es o llamar al dpto. Comercial al teléfono 91 748 67 68.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

