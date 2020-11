Cumbre económica en Sevilla esta semana para salvar al sector turístico Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 17:16 h (CET) Los líderes económicos se reúnen en Sevilla para definir las nuevas estrategias que reactivarán la actividad y el empleo del sector turístico en los próximos meses. TIS2020, que será inaugurado por Sus Majestades los Reyes, contará con una agenda ministerial y de consejeros de turismo de prácticamente todas las comunidades autónomas El sector turístico tiene un peso superior al 14% del PIB español, y los líderes económicos, turísticos, el gobierno y resto de administraciones no están dispuestos a que siga perjudicando a la economía española. Por ello, durante esta semana los principales agentes de la industria turística se dan cita en Sevilla, con motivo de la celebración del TIS – Tourism Innovation Summit 2020, para dar una respuesta coordinada para la recuperación del sector en 2021.

Desde el Consejero Delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; al Presidente del grupo hotelero Palladium, Abel Matutes; la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el Presidente de Hotusa, Amancio Lopez; la vicepresidenta de la WTTC; representantes de IAG, Lufthansa, American Airlines o Globalia; de canales de distribución como TUI, Jumbo o Expedia; grupos hoteleros como RIU, Vincci, RoomMate, Barceló, Radisson, NH Hotels; o los consejeros de turismo de las distintas comunidades autónomas como Yaiza Castilla del Gobierno Canario, Juan Marín de la Junta de Andalucía o Marta Rivera de la Comunidad de Madrid; se dan cita esta semana en TIS 2020 con la mirada puesta en las medidas de recuperación del sector.

Poco se imaginaba la industria turística y en particular España, que es su segunda potencia a nivel mundial, que el 2020 sería una catástrofe sin precedentes para su sector. Después de crecimientos continuados desde el 2010 y con más de 83 millones de turistas recibidos en 2019, nadie podía presagiar que una pandemia iba a noquear a uno de los principales sectores económicos. Pero la iniciativa empresarial y económica del país, el gobierno central y autonómicos, no están dispuestos a dejar caer a este sector y se reúnen estos días en Sevilla en una cumbre sin precedentes para diseñar las estrategias de manera conjunta para iniciar de inmediato la recuperación del turismo.

Los test de antígenos en origen y destino, la clave para la recuperación

“Hay tanto en juego”, dicen desde la organización de TIS – Tourism Innovation Summit, que no hay nadie dispuesto a dejar al avatar de la pandemia el año 2021. Desde Sevilla se saldrá con un compromiso sin precedentes de colaboración público-privada para iniciar la recuperación. Ya se tiene más información de cómo se comporta el virus. Hay que hacerle frente, proteger a los más vulnerables, tomar todas las medidas de seguridad, pero la clave para recuperar la confianza del viajero y del turista es hacer test de antígenos en origen y destino. De esta forma, los aeropuertos, las aerolíneas, los trenes, cruceros, hoteles o destinos turísticos, se convierten en espacios seguros. La particularidad de los test de antígenos es que tienen la misma fiabilidad que las pruebas PCR, pero su coste es de apenas 5€, lo que se ha convertido en el acicate para reactivar la industria, puesto que cualquier paquete vacacional puede sustentar ese coste.

La Cumbre, un ejemplo a seguir para todos los gobiernos y el sector turístico

TIS – Tourism Innovation Summit será un ejemplo para toda la industria. No se trata de un discurso. Todos los asistentes deberán hacerse un test de antígenos antes de entrar en el Palacio de Congresos de Sevilla. Congresistas, conferenciantes, personal técnico, periodistas, absolutamente todo el mundo. Sólo podrán acceder con un resultado negativo de antígenos, lo que proporcionará un entorno completamente seguro para todos los asistentes.

Gobiernos, sector financiero y el principal interesado, las empresas turísticas, están centrados en desarrollar rápidamente y de forma masiva estos test, para evitar daños mayores si la pandemia no diera su brazo a torcer con la vacuna.

El sector turístico tiene una gran incidencia en el crecimiento económico, pero actualmente están en una posición débil financieramente. De no iniciarse la recuperación, no sólo estarían en juego 100 millones de puestos de trabajo a nivel mundial – 3 millones en España – sino que la viabilidad de muchas compañías turísticas estaría en riesgo. Las previsiones para el año 2020 indican que el sector sufrirá pérdidas de 55.000 millones de euros sólo en España, lo que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial de 2008-09 o los atentados de las torres gemelas en 2001.

La agenda de TIS2020 abordará el análisis de métodos y prácticas para afrontar la actual crisis y dispondrá de un panel de más de 200 expertos que analizarán las iniciativas de esta Cumbre Mundial sobre Innovación Turística: nuevas políticas, legislación, soluciones tecnológicas o asociaciones estratégicas claves para impulsar de nuevo la industria.

Una agenda que también incluirá paneles sobre nuevas tendencias en transformación digital e innovación tecnológica, junto con nuevas tendencias en destinos turísticos y temáticas tan diversas como el turismo gastronómico, la sostenibilidad o el aeroespacial.

