El escritor Hansel Berg reanima la ciencia ficción en 'El dilema de Openeim'

lunes, 23 de noviembre de 2020, 15:12 h (CET) La primera novela del escritor describe la vida de la civilización de Openeim en un escenario marcado por la supervivencia y la dificultad Ambientada en un entorno hostil, una sociedad que ha perdido la conexión con su pasado verá peligrar ahora su destino.

En medio de esta disyuntiva se encuentran Ramne y Spartia —alumno y tutora respectivamente— quienes se dedican a la producción de oxígeno y alimento en la colonia 03, la cual es fundamental para asegurar la conservación de la civilización de Openeim.

La colonia, construida en el interior de un cráter, tiene una filosofía de vida basada en el Gran Libro de la Ciencia, el cual estipula su modo de actuar y de pensar.

"Pensé de una forma pragmática cómo podía ser una sociedad enfrentada a una supervivencia extrema y que, al dar una respuesta desarrollista a esa fragilidad vital, ha sustituido el pensamiento religioso por una especie de fe científica y tecnológica".

Sin embargo, un problema inesperado se presenta ante esta raza cuyo característico aspecto —piel amarillenta y estatura de dos metros— ha sido fruto de la evolución y de la adaptación a su entorno.

En este sentido, los únicos que parecen ser indispensables para salvar a la comunidad son Ramne, un chico con futuro incierto dentro de la colonia y Spartia, mentora del primero.

Enfrentados a una revelación que cambiará su percepción del mundo, tendrán que cuestionarse su papel en la comunidad y la doctrina que impera en Openeim.

¿De qué se trata el cometido del cual depende la supervivencia de toda una raza?

"He aprendido a descubrir y apreciar lo que significa el arte de buscar la palabra exacta y explorar entre los matices del lenguaje".

Narrado con gran soltura y con giros argumentales que desbaratan lo usual, el lector se encontrará ante una historia entretenida y reflexiva que le recordará a los clásicos del género.

"La ciencia ficción tiene una ventaja y es que a medida que avanza la ciencia y la tecnología te da nuevas historias que contar y posibilidades sobre las que imaginar".

El dilema de Openeim es una primera entrega de lo que será una trilogía que realiza una crítica ante la falta de atención hacia el cuestionamiento permanente de lo que rodea al ser humano, así como a las restricciones de la libertad.

Pero también es una alabanza al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente y un aviso del riesgo que existe si no se remedia pronto la sobreexplotación de la Tierra.

¿Existe todavía tiempo para la redención?

Disponible en la Editorial Caligrama para su compra, la novela de ciencia ficción de Hansel Berg es una apuesta segura para recordar lo verdaderamente importante de la existencia del ser humano y para aplazar por un instante esa realidad que por momentos se vuelve caótica y adentrarse en el original e inesperado universo creado por el escritor.

Porque si algo tiene la ciencia ficción, es que abre ante el lector mundos inconmensurables por los que poder transitar y estacionar, y Hansel Berg lo ha conseguido con creces en su estreno literario.

