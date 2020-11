Biopyc recomienda realizar control de aves en la industria alimentaria y en espacios urbanos Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 15:15 h (CET) La concentración de palomas en los edificios puede generar muchos problemas para las personas, tanto de estética como de salud Si no se realiza un control de aves correctamente, pueden ocasionarse grandes problemas. Palomas, estorninos, gorriones y gaviotas… sus poblaciones suelen habitar en núcleos urbanos donde encuentran refugio y alimento y no tienen depredadores y por eso están habituadas a los ritmos de las ciudades.

Las aves se pueden convertir en un problema si no se actúa rápidamente ya que su presencia en un edifico pueden llegar a:

-Ser un problema y peligro para la salud propagando enfermedades de las cuales son transmisoras como la salmonella, ornitosis o E.colli.

-Atascar bajantes, canalones y desagües haciendo que ácaros, pulgas o escarabajos se conviertan en plagas por los nidos depositados en estos lugares.

-Los excrementos pueden afectar de forma grave a vehículos y edificios, así como su acumulación en superficies aumentar el riesgo de caídas por resbalones.

-Si están en época, pueden atacar a las personas si se sienten amenazadas por su instinto de maternidad y supervivencia.

En Biopyc llevan a cabo diferentes actuaciones para realizar un control de aves efectivo:

1-Jaulas de captura múltiple. Capturan ejemplares permitiendo un control selectivo de las especies.

2-Cañón lanza redes. Se realizan capturas masivas, de forma puntual, en sitios totalmente asegurados y delimitados.

3-Jaulas de captura móviles volantes. Se colocan en zonas estratégicas en función de la evolución de la plaga.

4-Pinchos, púas o redes antipájaros. Se colocan elementos para proteger lugares de especial interés.

5-Vuelos de cetrería. Deshabituando a las aves a posarse y cobijarse mediante la colocación de cimbeles artificiales.

6-Alimentación mediante piensos con anticonceptivos. Así se reduce la capacidad reproductiva de la colonia.

7-Eliminación de huevos y nidos. Para reducir la tasa de reproducción de las aves y controlar el crecimiento poblacional.

8-Gestión de población con palomares. Así se habitúa a las palomas a vivir e incubar en lugares ya previstos pudiendo controlar esta población sustituyendo los huevos reales por unos de mentira.

Existen muchos métodos con los que se pueden controlar las aves de forma efectiva. Por eso, es recomendable que, si hay un problema en empresas, poblaciones o casas, contactar con profesionales como BIopyc que asesoran lo mejor posible para ver qué método es más efectivo para tratar el control de aves.

