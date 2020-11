Máster BIM online para ampliar la formación de los arquitectos Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 15:04 h (CET) Hubo un tiempo en que la vida de un arquitecto era relativamente cómoda y las exigencias de la profesión no eran muchas, pero con la llegada de los ordenadores todo cambio rápidamente apareciendo nuevas herramientas para las que el colectivo de la arquitectura no estaba aún preparado. La más importante de ellas, sin duda, ha sido el BIM, por lo que es y será vital dominarlo si se quiere estar en el mercado. Y lo mejor para ello es la formación en máster BIM Hace tiempo, cuando se estudiaba Arquitectura, se tenía prácticamente la garantía de éxito profesional. Esos pensamientos, estaban basados en la observación de los arquitectos de la época. A todos les iba bien y tenían un buen nivel de vida. Incluso en las prácticas en un estudio se veía con optimismo el futuro de la profesión.

La llegada de los ordenadores fue apasionante. Se acabaron las manchas de tinta, el almacenaje de papel, la rotulación, y un montón de tareas repetitivas. La primera en la frente, ya que conforme pasaban los años se descubrió cómo, si bien las ventajas fueron muchas, el volumen de trabajo aumentó mucho más. Es decir, la tecnología había traído más trabajo y honorarios más bajos.

Poco a poco se fue pasando por el aro en muchas cosas: volúmenes ingentes de información, coordinación de nuevas disciplinas, seguridad y salud, certificaciones energéticas y un sin fin de normativa y nuevos anexos.

En resumen, que ser arquitecto hoy, es difícil y requiere mucha formación para cobrar menos que hace 20 años. Por esto mismo están pasando o pasarán otras profesiones por lo que es mejor coger el toro por los cuernos y asumir que se va a necesitar formación y herramientas acordes a la nueva realidad.

AutoCAD estuvo bien y sirvió durante décadas, pero era evidente que no era una herramienta para arquitectos, lo cual ha quedado mucho más en evidencia con la aparición del BIM.

Cuando apareció Autodesk Revit se intuía que iba a cambiar la profesión. Y así fue. Les faltó tiempo a las administraciones para exigir la presentación de proyectos en BIM. La potencia y posibilidades del BIM son enormes, aunque también lo es su curva de aprendizaje. Por eso la mayor parte de arquitectos cercanos a la jubilación ya no se adaptarán, pero para el resto la adopción del BIM es una obligación.

Pero ¿cómo aprender BIM? Hay que tener claro que BIM es una gran montaña que no se escala leyendo un libro como lo fue AutoCAD. Es necesario hacer un buen curso o mejor un máster, ya que el curso al final se queda en el modelado y no toca la verdadera potencia de BIM que está en la coordinación global del proyecto.

En cuanto al máster BIM, desde Arquitectos León se vienen publicando desde hace algún tiempo una serie de artículos enfocados a orientar a los arquitectos acerca de qué formación BIM elegir y, la conclusión de estos artículos, es la recomendación de un máster BIM online y más concretamente el mejor posicionado en el post sobre Máster BIM online. Se trata del Máster de EspacioBIM. Un master que reúne todos los requisitos que se le pide a este tipo de formación y que esta impartido por arquitectos especialistas en BIM, con tutorías, gamificación, acreditaciones, etc. En fin, todo lo que necesita un arquitecto para aprender BIM de la mejor manera posible y con total garantía de éxito.

