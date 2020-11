Un mensaje extraordinario Buscando una buena noticia que transmitir a ustedes, me encontré con una carta que merece este nombre Manuel Montes Cleries

lunes, 23 de noviembre de 2020, 16:29 h (CET) “Cada día nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos… solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído… Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder… Pero no lo hagamos solos, individualmente. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. El todo es más que la parte y también es más que la suma de ellas”.

¡Qué hermoso discurso y que necesaria su aplicación en los tiempos que vivimos! Que importante sería ponerlo en valor ante la tragedia de los emigrantes hacinados en las Canarias, el desastre en la gestión de los políticos que nos están llevando a la ruina en el campo de la economía, en la sanidad y, sobre todo, en la educación en valores fundamentales para el ser humano. Esos que basan su discurso en la descalificación, el más tú y la búsqueda de lo que nos separa, más que lo que nos une. Aquellos que quieren reinstaurar el pensamiento único, la escuela adoctrinante y la falta de libertad religiosa.

El discurso anterior acaba con las siguientes conclusiones: Alimentemos lo bueno y pongámoslo al servicio del bien, todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con una actitud solidaria, atenta y de proximidad.

Se me olvidaba decirles de quien es este discurso. Es de un tal Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti. Una buena noticia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es la urbanidad? La urbanidad a título de justicia se refiere a las acciones de obsequio y a los títulos de honor, entrando en relación con la edad, la sabiduría o la dignidad de la persona El demoledor coste humano de la pandemia “Hay que salir de esta visión del mundo siniestra que nos lleva al derrumbe” Cervantes, la señora ministra de Educación y Cataluña ​Cervantes dedicó a Barcelona varios elogios, entre los que destaca éste que pone en boca de don Quijote, cuándo le escucha a usted decir, que el “castellano ya no será “lengua vehicular” en Cataluña Un mensaje extraordinario Buscando una buena noticia que transmitir a ustedes, me encontré con una carta que merece este nombre El año de la pandemia No podemos permitirnos el hecho de que las muertes de esa pandemia sean vistas en el futuro cercano como simples cifras de una crisis aislada sanitaria que no volverá a repetirse