Talleres Murillo realiza mantenimiento de flotas y pymes para garantizar la seguridad de los vehículos

lunes, 23 de noviembre de 2020, 14:11 h (CET) Tener un taller de confianza que se encargue de la flota de la empresa es la mejor opción para garantizar el mantenimiento de los vehículos y su seguridad, así como ahorrar en costes El mantenimiento de flotas y pymes es una garantía para tener todos los vehículos de una empresa en perfecto estado. Talleres Murillo ofrece este servicio para asegurar de que los vehículos funcionen correctamente siempre estando en constante revisión para no tener que preocuparse de posibles averías.

Los planes de mantenimiento de flotas que llevan a cabo en Talleres Murillo maximizan los recursos de cualquier empresa que además puede saber a ciencia cierta los costes que le acarreará el plan durante un año y ahorrar también en futuras reparaciones, ya que con este servicio se amplía la vida útil de los vehículos.

El taller en el que se deposita la confianza de la flota es uno más de la empresa ya que responden, como es el caso de Talleres Murillo, cuando la pyme los necesita dándoles siempre el mejor servicio.

Es necesario contar con este servicio de mantenimiento ya que, a veces, no se tienen en cuenta los pequeños fallos que a la alarga acarrean una gran reparación. Estos costes que vienen de improvisto son más caros que contar con el plan de mantenimiento ya que ahí sí que se sabe cuánto le va a costar a la empresa el mantenimiento de todos sus vehículos.

Tipos de mantenimiento:

Preventivo. Todos los vehículos pasan revisión de forma periódica para evitar las averías que van surgiendo. El tiempo de las revisiones lo determina el fabricante por kilometraje y la revisión de frenos, agua, luces, presión y desgaste de los neumáticos. No es un gasto elevado ya que es un fijo anual. De todas formas, aunque lo marque el fabricante, en Talleres Murillo valoran cada caso por el uso que se le da para garantizar el máximo rendimiento del coche y teniendo especial atención en cada uno de ellos.

Correctivo. Se realiza cuando el vehículo tiene una avería que no se ha previsto. Aunque los tiempos son más largos y es más costoso, puede surgir en alguna ocasión, por eso saben cómo actuar frente a estas averías para minimizar tanto el impacto económico como los tiempos de reparación.

Si se dispone de una flota, en Talleres Murillo se adaptan a las necesidades de cada empresa valorando cada caso con la mayor profesionalidad y el mejor cuidado. Por eso, son la opción perfecta para dejar cualquier negocio en buenas manos.

