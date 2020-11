Luz, naturaleza y espacio. Los tres elementos tendencia del 2021, según Muebles Industria Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 13:51 h (CET) La crisis sanitaria ha hecho que el 90% de la población del mundo se quede en casa, en aquel espacio que se ha convertido en un refugio, en un lugar de ocio, trabajo, deporte, convivencia y mucho más. Tras pasar tanto tiempo en el hogar, surgen nuevas necesidades en la arquitectura y el interiorismo y, por ende, nuevas tendencias que rompen con el pasado La pandemia ha reabierto el debate de como debe ser la casa perfecta. Zonas comunes, espacios infrautilizados, falta de espacio, muebles demasiado grandes y poco prácticos son algunos puntos del debate. La adaptación de la vivienda está cobrando interés tanto por la necesidad de espacio como para hacer más sencillo y habitual el ritual de desinfección y salud ambiental que se requieren actualmente. No obstante, la necesidad más destacable ha sido la que tienen las personas de tener un contacto con el exterior y con la naturaleza.

Naturaleza

Año tras año las tendencias evolucionan y el año 2021, según Muebles Industria, será el año de las casas naturales, despojadas de lo artificial, de los elementos que sobran y ocupan el espacio del hogar. Por este motivo Muebles Industria afirma que los muebles serán un elemento que contribuye al espacio y al bienestar del hogar, ya que estos serán más pequeños y funcionales, adaptables. Además, hay tonos también que marcarán tendencia el año que viene por la calidez y elegancia que transmiten, una mezcla que no siempre es sencilla de conseguir.

La naturaleza será el personaje principal durante el año 2021. Muebles Industria aconseja incluir la naturaleza en los revestimientos de la casa, pero en un formato más grande. Suelos de mármol y piedras naturales, de un formato extenso, gres que imita piedras naturales, paneles similares en paredes de salones, baños y habitaciones. Los elementos naturales se pueden acompañar de detalles de vidrio esmerilado y mate. Se puede utilizar este material en elementos de la casa como lámparas, separadores y puertas.

Muebles modulares y flexibles

Los diseños inteligentes son algo una tendencia muy fuerte para el año siguiente. Las personas necesitan más espacio en sus hogares y los muebles grandes y poco prácticos ya no tienen lugar en las casas. Muebles Industria afirma que los muebles que se necesitan en los hogares son aquellos modulares y multifuncionales, que se pueden plegar o abrir en caso de que sea necesario.

Los muebles, además, deben estar hechos de una madera natural e incluso tener algún detalle de fibras naturales. Esto es un clásico necesario todos los años y que nunca deja de ser tendencia. La madera, cuanto más natural sea su aspecto, más belleza transmitirá. No obstante, también se puede optar por muebles de tela de colores neutros y acentuados.

