Los best-sellers de belleza de autor de firmas como Perricone MD también se visten de Black Friday

Son cosméticos que se han ganado al aprecio de los más críticos del sector. Desde productos con sello médico hasta aliados que llevan una experiencia Spa a casa, todos más baratos en Black Friday y Cyber Monday Black Friday se ha convertido en esa fecha clave en la que comprar los regalos con cierta anticipación, hacerse con los productos o prendas de cabecera o, por qué no, permitirse un lujo que, quizás, en otras ocasiones, uno evitaría con ánimo de no vaciar la cuenta del banco.



En lo que a belleza se refiere, surgen algunas oportunidades que es mejor no desperdiciar. Y es que algunas de las firmas de autor del mercado se están sumando a este movimiento, haciendo de los días que van del Black Friday (27 de noviembre) al Cyber Monday (30 de noviembre) se conviertan en la ocasión perfecta para hacerse con esos best-sellers de los que todo el mundo habla, como el suero más vendido para las pestañas o la crema hidratante que resulta encabezar el podium de ventas de ciertas firmas.



De hecho, se encuentran páginas web como Pure Niche Lab que, de una manera un tanto sutil, se suma a estas promociones en puertas de la Navidad con un slogan un tanto diferente: "Sí, nosotros también".



Aquí el listado definitivo para estar alerta de los productos que no hay que perderse.

La crema más vendida de Perricone MD

Uno de cada dos clientes de Perricone MD usa o ha usado esta crema hidratante que se ha convertido en el producto insignia de la firma que encabeza el que es considerado como uno de los mejores dermatólogos del mundo. Y no es de extrañar, ya que aúna en un único producto tantos beneficios que no es difícil que enamore a quien la prueba.



Lo primero, destacar las ciencias del Dr. Perricone presentes en Face Finishing & Firming Tinted Moisturizer: ácido alfa-lipoico (antiedad y seborregulador) y la Vitamina C Ester (de patente propia y altamente iluminadora). Además, cuenta con cápsulas de color mineral que estallan en contacto con la piel, transformando la crema en una mousse de color que deja un velo bronceado sobre el rostro. Para completar, SPF30, porque la protección solar es el mejor aliado antiedad por el que se puede apostar.



Estará al 20% en Perriconemd.es del 27 al 30 de noviembre. Precio original: 75€.

El suero de pestañas más famoso del mundo

Es reconocido mundialmente como el mejor suero de pestañas, y es que su eficacia hace que se venda uno de ellos cada aproximadamente 30 segundos en el mundo. RevitaLash Advanced demuestra sus resultados a partir de las 3 semanas de uso. ¿Qué se aprecia? Una apariencia elongada, con el vello más poblado, más grueso y más curvado. De hecho, la firma está orgullosa de lo que denomina Curl Efect, haciendo que en muchas ocasiones ni sea necesario usar la máscara de pestañas.



Su aproximación al Black Friday es un poco diferente, ya que no ofrece descuento como tal. Han creado una edición limitada para esta fecha que, con el precio del tamaño de 3,5ml, ofrece un formato de 4ml, siendo, por tanto, 0,5ml del producto gratis. Disponible en www.revitalash.es

Una bruma que ya es icono cosmético

Una bruma facial que tiene historia, ya que se inspira en la primera fragancia registrada de la historia y que, según cuenta la leyenda, se hizo para la primera reina de Hungría, diciéndose incluso que era asidua de este perfume Sissi Emperatriz.



Con este emblema como base nace Queen of Hungary Mist, un tónico que se puede aplicar como primer producto tras la limpieza o como producto de acabado del ritual, incluso después del maquillaje. Energiza la piel cuando se aplica -por eso es un must dentro del bolso- hasta ayuda a sellar el maquillaje, siendo uno de los producto que usan muchos makeup artists antes de un desfile. Detalles como este hacen que sea el producto más vendido de Omorovicza.



Se podrá encontrar con un 20% de descuento en Purenichelab.com del 27 al 30 de noviembre. Precio original: 69€

"ÉL SUERO" de ácido hialurónico

Por cada producto que vende Medik8 en España, de este suero se venden hasta cinco unidades más. Una estadística muy reseñable y que denota que es el producto más vendido de la firma inglesa. ¿La clave? Todo el mundo necesita, como algo fundamental, hidratación en la piel, y este producto es el perfecto para ello, sirviendo además a todos los casos, desde tejidos con tendencia a grasa hasta aquellos más sensibles, que quizás presentan rojeces.



En Hydr8 B5 de Medik8 destaca el ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Los diferentes pesos permiten que el principio penetre a diferentes capas de la piel. Posee capacidad total para retener hasta más de 1.000 veces su propio peso en agua, además de atraer la humedad ambiental hacia la piel. Se completa con vitamina B5, también conocida como pantenol, que ayuda a retener esa humedad en la piel.



Hydr8 B5 estará al 20% del 27 al 30 de noviembre en www.medik8.es

La fragancia de Lady Di

La conocida como People's Princess no usaba un perfume como tal, sino un aceite esencial de la que es considerada como una de las mejores firmas de aromaterapia del mundo.



Dicho aceite se llama Revive Evening y era el aroma que elegía para superar la timidez y animar el espíritu antes de un evento. Este truco tenía como objetivo no solo aportar personalidad a través de un aroma único, sino también mejorar también el estado de ánimo de la Princesa Diana, de la cual ya se conoce su timidez, aspecto que superaba cuando acudía a los bailes, carreras o cenas aplicando unas gotas en la nuca y en las muñecas de este aceite esencial: Revive Evening Bath and Shower Oil.



La fórmula es rica en aceites esenciales de geranio, sándalo, pachuli e Ylang Ylang, perfectos para reforzar la autoestima y dar un empujón de energía y que funcionan por dos vías: por contacto con la piel penetrando al interior, y por olfato, activando el sistema límbico y trabajando sobre las emociones.



Revive Evening Bath & Shower Oil en realidad está pensado para beneficiarnos durante el momento del baño o la ducha, pudiendo aplicarlo sobre la piel antes de sumergirnos en el agua, o echando un tapón sobre la bañera llena.



Tendrá un 20% de descuento del 27 al 30 de noviembre en Mumona.com. Precio original: 62€

Kit de aventura anti-edad

La firma Boutijour se hizo famosa mundialmente por su mascarilla X-Lifting Mask, un formato que revolucionó Europa gracias a su innovación para reducir la papada y contornear el óvalo facial.



Ahora bien, cuando aterrizó en España con sus parches para los ojos, Lotus Melight Eye Patches, terminó de enamorar a toda su audiencia, convirtiéndolo en la referencia preferida y más vendida. Llevan complejo de loto antioxidante, Alfa-Bisabolol para despigmentar la zona, Adenosina antiedad, ácido hialurónico hidratante, un complejo iluminador de patente propia denominado White TenTM. En definitiva, un cóctel que es mejor no perderse y que hace adictos a todos los que lo prueban.



Su Age-Free kit es la ocasión perfecta para comprar el primer regalo de Navidad y descubrir la firma, con un set que se compone de estos best-sellers y, además, incluye un maravilloso suero de efecto reafirmante: Snow Lotus Lifting Serum.



Age-Free kit costará desde el 27 al 30 de noviembre 156€ en lugar de los 195€ originales. En Purenichelab.com.