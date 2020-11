Limpieza no es sinónimo de desinfección, según Limpieza Pulido Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 13:04 h (CET) La limpieza del hogar requiere siempre algo de esfuerzo y constancia, métodos y productos adecuados y tiempo. Una limpieza no equivale a una casa libre de gérmenes. Y con los tiempos que corren con la pandemia del coronavirus, hay que tener un cuidado especial En España, un 12% de la población afirma que se considera perfeccionista de la limpieza. El 71% afirma que se esfuerzan y dedican mucho tiempo en la limpieza. Según Limpieza Pulido, la limpieza y desinfección total y perfecta del hogar no es algo sencillo de conseguir, no obstante, hay muchos recursos, métodos y productos que pueden hacer este trabajo más sencillo.

La situación de la pandemia, obliga a la población, además, de darle algo más de importancia a la limpieza. Hoy en día, todos los rincones y objetos del hogar deben estar limpios para no afectar a la salud de las personas. Sobre todo, la cocina y el baño. No obstante, en muchas ocasiones se confunde la limpieza con la desinfección y es cuando se falla en la prevención de contagios.

La crisis sanitaria que está sufriendo la población española conlleva a que muchos hogares hayan estado en contacto con el virus que está desbocando el mundo al desastre. Una gran cantidad de hogares han tenido que luchar para erradicar eficazmente el COVID-19 y muchos de ellos aún no reconocen la diferencia entre limpiar y desinfectar.

Limpieza Pulido es una empresa con una gran experiencia y conocimiento sobre la limpieza y una de las más indicadas en dar una definición de estos dos términos. La limpieza, por un lado, consiste en eliminar el polvo y la suciedad de la superficie frotándola. Este recurso disminuye en gran cantidad los gérmenes de la superficie, no obstante, no los inactiva.

La clave para eliminar los gérmenes de forma eficaz es desinfectando las superficies más susceptibles de contaminarse de la casa: la cocina y el baño. Desinfectar es destruir los patógenos que pueden afectar a la salud de las personas. Este proceso se realiza mediante el uso de productos químicos de desinfección regulados. Uno de estos productos es la lejía.

Los productos limpiadores e higienizantes pueden desinfectar o no. En España, todos los productos que realmente desinfectan y tienen una gran eficacia en destruir patógenos están regulados por el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es la institución que evalúa y valora si un producto es eficaz y sirve para desinfectar. Además, este organismo es el que autoriza si un producto de desinfección entra o no en el mercado de desinfectantes.

A la hora de escoger un buen desinfectante hay que mirar, en primer lugar, la numeración del registro del envase. Si el envase no tiene esta numeración, probablemente no contará con la aprobación del Ministerio de Sanidad.

