Entidades Bancarias usan Google para conocer pasado de clientes Comunicae

lunes, 23 de noviembre de 2020, 12:43 h (CET) Según las últimas estadísticas publicadas por la empresa española Eliminalia, el 85% de las instituciones financieras utilizan Google, World Check, Dow Jones y Pythagoras para recopilar datos de internet sobre el pasado de sus clientes Hasta hace unos años Internet no existía, la información negativa no se almacenaba en ningún lugar y era fácil empezar de nuevo.

Hoy ya no es así, Google y otros buscadores WEB se han convertido en perfectos aliados estratégicos para conocer cualquier información sobre personas o empresas en pocos segundos.

La mayoría de los bancos tienen un departamento interno para realizar investigaciones de cumplimiento de sus clientes; Conocer los movimientos bancarios ya no es suficiente, ahora es importante saber qué dice Internet, cuál es la reputación online, en periódicos, redes sociales u otras plataformas públicas de la red.

“Hemos tenido clientes que supuestamente incumplieron el compliance financiero de su banco y nos han contratado para eliminar todo tipo de noticias fake e información de Internet ”, explica Dídac Sánchez , director general de Eliminalia. Una mala reputación puede costar incluso la cancelación de la cuenta bancaria y, en ocasiones, la congelación de activos.

Los bancos también utilizan otras herramientas privadas, como World Check, Dow Jones y Pythagoras . Estas bases de datos brindan información a los bancos sobre delitos financieros, terrorismo o sobre personajes públicos conocidos como (PEP) e información sensible, todo con el objetivo de cumplir con la normativa contra el lavado de dinero.

"Pero que sucede cuando los bots - digamos malos - (esos programas informáticos creados para realizar acciones repetitivas) pueden utilizarse para enviar a través de redes sociales cierto tipo de información falsa de manera reiterada, pero que detrás de estas amenazas virtuales siempre hay personas físicas dispuestas a, entre otras cosas, acabar con la reputación de una personas o empresa, incluso estafar".

Puede parecer un suceso de película, pero comienza a ser habitual encontrarse con situaciones similares debido al crecimiento constante e implacable de las redes sociales, blogs y foros. Por eso, existen empresas dedicada en exclusiva a, entre otras acciones, borrar el nombre de una persona física o de una empresa de cualquier red social, incluyendo, obviamente, aquellos perfiles falsos creados para desprestigiar a una persona o compañía.

Por ello, la importancia de gestionar el contenido que hable sobre cualquier persona física o jurídica combinando herramientas automáticas pero también personas humanas, por que por desgracia las herramientas automáticas que recopilan la información de la red y la proporciona a las entidades bancarias de todo el mundo, no distinguen entre contenido "Fake" o contenido "Real" provocando en muchas ocasiones que de manera injusta e injustificada se cancele la cuenta bancaria al cliente o empresa generándoles daños y perjuicios muy importantes.

