Medvedev se proclama Maestro ante Thiem

lunes, 23 de noviembre de 2020, 01:11 h (CET) El tenista ruso Daniil Medvedev se proclamó Maestro del tenis ATP al imponerse (4-6, 7-6(2), 6-4) al austriaco Dominic Thiem en las Finales de Londres, un pulso de casi tres horas que proclamó campeón al ruso por primera vez en la cita de los mejores de la temporada. La última edición después de 12 en la capital inglesa coronó al ruso este domingo, quien levantó el título más importante de su carrera. Medvedev había cogido carrerilla siendo campeón en el Masters 1.000 de París y, como el pasado curso, volvió a ser ese jugador imparable en racha. El ruso, que en su camino también apeó a los dos mejores tenistas del mundo, Novak Djokovic y Rafa Nadal, tumbó al campeón del US Open un año después de su debut sin victorias en las Finales ATP. Medvedev fue el primero en atacar, pero Thiem salvó esas primeras bolas de 'break' y convirtió las que tuvo en el quinto juego. El parcial estaba muy igualado y la pizca de suerte con una bola tocando en la cinta de la red fue lo que terminó de dar la manga al austriaco. El ruso aceptó con una sonrisa esa suerte contraria y supo sufrir en el segundo set hasta la muerte súbita. Ahí, Thiem tuvo un 0-2 a favor, pero Medvedev reaccionó hasta forzar la tercera manga. La gasolina se agotó antes en el depósito de Thiem y pasó a sufrir con su saque hasta que lo perdió en el quinto juego para ver alejarse por segundo año seguido el gran broche de la temporada. Una renta que un Medvedev de hielo llevó hasta el título de Maestro, en la final más larga del torneo antes de llevar su sede a Turín.

