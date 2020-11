Black Friday en Mascota Planet: los mejores chollos Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 16:58 h (CET) El Black Friday está a la vuelta de la esquina. Mascota Planet se suma a la semana del Black Friday ofreciendo cientos de ofertas y promociones. La tienda Nº1 en España especializada en mascota ofrecerá un amplio y variado catálogo de productos para cubrir todas las necesidades de los clientes Promociones Black Friday

En la semana del 23 al 30 de Noviembre la tienda contará con las siguientes promociones para todos los usuarios y compradores.

Desde el 23 al 29 de Noviembre, estará activo el envío gratuito en compras superiores a 39€. Si la compra no supera esa cantidad, En Mascota Planet se hacen envíos por 2,95€.

El Martes 24 de Noviembre, se dispondrá de cupones de descuento de 3€ (compras superiores a 59€), 5€ (compras superiores a 79€) y 10€ (compras superiores a 110€). Solo se deberá introducir el cupón BLACK3, BLACK5 o BLACK10, según la compra, y se aplicará el descuento correspondiente.

El Jueves 26 de Noviembre estará activo el envío gratuito a partir de 12€ en el pedido.

Desde el Viernes 27 hasta el Domingo 29 se podrá optar por cupones de descuento de 3€ (compras superiores a 59€), 5€ (compras superiores a 79€) y 10€ (compras superiores a 110€). El usuario deberá introducir el cupón FRIDAY3, FRIDAY5 o FRIDAY10, según la compra, y se podrá disfrutar del descuento.

· El Lunes 30 de Noviembre llega el Ciber Monday con descuentos para todos los usuarios, disfrutando de cupones de descuento de 3€ (compras superiores a 59€), 5€ (compras superiores a 79€) y 10€ (compras superiores a 110€). Solo se tiene que introducir el cupón CYBER3, CYBER5 o CYBER10, y se aplicará el descuento sobre la compra final.

Además de todas las promos anteriores, Mascota Planet cuenta con cientos de promociones para que los amantes de las mascota se puedan aprovechar de ello:

¿Perros con dientes sanos? Es posible. Los sticks dentales de Edgard & Cooper son ideales. Una oferta que encanta. “Los usuarios compran 3 y se llevan uno de regalo”

https://www.mascotaplanet.com/comprar-sticks-dental-edgard-cooper-sabor-manzana.html

Un complemento alimentario para perros son las latas de Ziwipeak y, ¡En Mascota Planet se regalan dos! Comprando un saco de pienso de 4kg.

https://www.mascotaplanet.com/comprar-regalo-lata-ziwipeak-390g.html

¿Paseos largos? Si se compra el arnés Julius K-9, se añade de regalo una linterna para iluminar el camino.

https://www.mascotaplanet.com/comprar-arns-perros-julius-idck9-personalizable.html

Para que el felino tenga una alimentación equilibrada y sana se está de suerte, porque al comprar 8 latas de ShinyCat, de regalo 4 más.

https://www.mascotaplanet.com/gimpet/

Mascota Planet ofrece a los compradores una semana completa, del 23 al 30 de Noviembre, para que no perder la oportunidad de comprar alimento, accesorios o juguetes para mascotas.

