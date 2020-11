Control de las poblaciones de plagas: la importancia del análisis de tendencias por DESINTORRE Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 16:34 h (CET) El análisis de tendencias es un estudio muy útil para controlar las poblaciones de plagas. Ayuda, entre otras cosas, a comprobar la evolución de las poblaciones de plagas presentes en un sitio y permite reaccionar inmediatamente en caso de cualquier anomalía o revisar la ubicación de las trampas Para el control de plagas, las curvas de tendencia suelen presentarse después de cada intervención. Ahora en otoño hay que realizar un estudio sobre que especies que pueden generar plaga que debido a la ausencia del frío habitual prolongan su actividad hasta bien entrada la estación

Pero, ¿qué es en realidad un análisis de tendencias?

Algunos empleados dedican al control de calidad interno una misión de apertura de sesiones de análisis y ésta sólo se acepta si cumple con los requisitos del LBM.

El técnico está entonces autorizado a proceder a la validación técnica de los resultados obtenidos hasta el día siguiente. Otros, en cambio, prefieren supervisar los resultados realizando mediciones al final de cada sesión.

Los que incluyen las mismas pautas en sus procedimientos son raros cuando se trata de trabajo nocturno. El LBM puede tener en cuenta el rendimiento de los indicadores de calidad, como los resultados de los controles de calidad internos, los incidentes menores que se produzcan durante la operación, así como los incidentes importantes.

Es importante utilizar el análisis de tendencias cuando una empresa quiere controlar las poblaciones de plagas, ya que, si no se controlan, pueden ser perjudiciales para el departamento de calidad.

Entonces, ¿para qué pueden usarse estos análisis?

Para todas las políticas de control de calidad internas, un asesor técnico debe preguntar a su colega qué se puede hacer en el departamento de calidad si algo sale mal.

Hay dos posibles respuestas a esta pregunta. En primer lugar, un procedimiento con o sin una hoja de instrucciones que describe la actitud y las acciones a tomar en caso de cualquier tipo de mal funcionamiento. En segundo lugar, está el análisis de tendencias, proporcionado al evaluador, que debe mostrar que en las condiciones de dominio de la utilización del sistema analítico en cuestión se cumplen los objetivos de rendimiento predefinidos de los indicadores de calidad.

En resumen, el análisis de tendencias es útil para controlar las poblaciones de plagas de todo tipo de insectos, plagas de añaras, plagas de chinches, plagas de cucarachas, termitas, etc. Ayuda a predecir accidentes y a actuar en consecuencia si ocurren.

Métodos para llevar a cabo el análisis de tendencias

Para mejorar continuamente el programa de control de plagas y controlar mejor las poblaciones de plagas, hoy en día se puede encontrar software online.

Esto ayudará a autoevaluarse sobre el manejo del riesgo de plagas.

Además de esto, se pueden utilizar otros dispositivos conectados que transmiten a la nube los datos que se ha recogido. Por consiguiente, se proporciona un sistema integrado de presentación de informes y análisis que permite a las empresas rastrear y analizar los datos de sus instalaciones en cualquier momento.

Tratamientos de infestación de plagas

Una empresa especializada en el tratamiento de plagas interviene en hogares y edificios amenazados por termitas, moscas y mosquitos, ratones y ratas.

Las empresas especializadas en control de plagas ayudan a los particulares y a profesionales a resolver todo tipo de problemas de infestación de plagas.

¿Cómo lo puede hacer uno mismo?

Para tratar y deshacerse de las merulas, termitas o legionela, hay que luchar contra la humedad en el hogar. También se debería usar el calor como un repelente natural. No es necesario usar fungicida. El truco es aprender cómo crecen y se desarrollan las plagas para actuar más eficazmente.

¿Por qué contratar una empresa profesional en control de plagas?

Los directivos de las empresas, así como los administradores de fincas y finalmente los particulares, que quieran garantizar una buena higiene profesional a sus trabajadores deberán recurrir a los servicios de expertos en control de plagas. Son capaces de eliminar insectos y plagas de forma rápida, inocua y eficaz aplicando el tratamiento más adecuado a cada tipo de plaga.

