viernes, 20 de noviembre de 2020, 15:06 h (CET) Un proyecto educativo de la Escuela de Enfermería de la FJD-UAM recibe el primer premio en Comunicaciones del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. El éxito de la iniciativa "Experiencia con Simulación en el Paciente Psiquiátrico desde la Universidad" reafirma la apuesta de la Fundación Jiménez Díaz por la docencia La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz-UAM continúa promoviendo el aprendizaje activo, la interacción entre profesionales y estudiantes, y la adquisición de competencias orientadas al desarrollo profesional a través de proyectos educativos como “Experiencia con Simulación en el Paciente Psiquiátrico desde la Universidad”, que ha sido galardonado con el premio a la Comunicaciones en el XXXVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental.

Además de proporcionar mecanismos de manejo en la entrevista clínica, y de avalar la eficacia de la simulación demostrando que disminuye la ansiedad y el estigma asociados a la enfermedad mental, esta iniciativa reafirma el éxito de la apuesta de la Fundación Jiménez Díaz por la docencia, uno de los tres pilares de su ideario fundacional. “Nos sentimos orgullosos de ser un hospital universitario. Uno de los valores principales bajo los que se sustentan los principios de la Fundación Jiménez Díaz es la docencia y la investigación para aportar, en último término, un bien asistencial a la población”, ha afirmado el director gerente de la FJD, Juan Antonio Álvaro de la Parra.

Liderado por la profesora y responsable de la asignatura de Enfermería en Salud Mental de la Escuela, Laura Vaquero Velerdas, y el coordinador de Simulación, Alejandro Martínez Arce, junto con las profesionales Ana María Rico Romano, Claudia González López y Sandra Seco Fernández, el proyecto diseñó e implementó una actividad docente en tres escenarios relacionados con situaciones frecuentes en la gestión de pacientes con enfermedad mental, marcando en cada uno de ellos unos objetivos a trabajar en la utilización de técnicas de manejo del paciente, habilidades de comunicación, establecimiento de prioridades y actitudes del estudiante hacia el paciente.

Enmarcada dentro del proyecto de simulación transversal diseñado por la Dirección de la Escuela, la iniciativa permite además a los docentes adaptarse a los desafíos que les van proponiendo las nuevas tecnologías y hacer frente a una situación clínica potencialmente real en un entorno controlado: el aula de simulación, donde podrán enfrentarse a situaciones de diversa complejidad.

“Recurriendo a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas que nos ofrece el entorno online podemos optimizar de forma muy importante la gestión de los recursos sanitarios sin perder un ápice de calidad asistencial y mejorando los resultados en salud”, añade Álvaro de la Parra.

Las nuevas herramientas de simulación suponen una adaptación a nuevas maneras de aprendizaje que no sustituyen el experiencial desarrollado en las prácticas, y contribuyen al desarrollo de aptitudes en el manejo del paciente psiquiátrico, como el razonamiento crítico y la reflexión sobre situaciones reales. Además, no solo acortan el tiempo necesario para el aprendizaje de una habilidad, sino que permiten cometer errores sin dañar al paciente, además de facilitar el entrenamiento de competencias y habilidades comunicacionales.

La experiencia, según concluyen desde la Escuela, "ha sido valorada muy positivamente, tanto por los alumnos como por los instructores, y ha servido para complementar los conocimientos teóricos impartidos en la asignatura y para cambiar prejuicios hacia la enfermedad mental".

Educación para la salud en epilepsia a profesores de Educación Primaria

Por otra parte, el trabajo de Fin de Grado "Educación para la Salud en Epilepsia a Profesores de Educación Primaria en dos Colegios de la Comunidad de Madrid", realizado por las estudiantes de la Escuela de Enfermería FJD-UAM, Natalia Alonso Arranz y Carmen Estades Sánchez, ha obtenido también el premio Accésit en el IX Congreso de la Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP).

Tutorizado por las doctoras Cristina Gómez Moreno y Esperanza Vélez Vélez, profesoras de la Escuela, la iniciativa ha diseñado e implantado un programa de Educación para la Salud dirigido a los docentes de Atención Primaria de dos centros educativos de la Comunidad de Madrid que se materializó en enero de 2020 a través de cinco sesiones formativas.

