Coronavirus: ¿Dónde y cómo viajar por el mundo? por ARANTRAVEL Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 15:22 h (CET) ARANTRAVEL Agencia de viajes en Madrid, presenta los destinos turísticos más saludables en relación con Covid-19 ¿Cuáles serán los destinos turísticos más seguros después de la pandemia?

Aquí hay una pregunta que todo entusiasta de los viajes se hace. Para ayudar a prepararse mejor para las próximas aventuras, AranTravel agencia de viajes, ha elaborado una lista de los destinos más seguros del mundo cuando se reabran las fronteras. Además, ha creado una lista de consejos de viaje para adoptar antes y durante el viaje, para una mayor tranquilidad.

Viajes y Coronavirus: ¿Dónde planear las vacaciones?

¿Cuáles son los destinos internacionales más seguros? El objetivo es conseguir viajar sin preocupaciones relacionadas con la prolongada pandemia.Después de analizar y clasificar numerosos destinos y teniendo en cuenta los indicadores clave recomendados se puede descubrir a continuación el ranking completo de los destinos más seguros para un viaje post-Coronavirus.

Los destinos turísticos más seguros, ventajas para viajar a estos lugares:

- Egipto hace su entrada en el Ranking de Destino Más Seguro y se lleva el primer lugar. Es uno de los destinos favoritos, el país ofrece vuelos directos desde, tiene un alto puntaje de RSI (Reglamento Sanitario Internacional) de 85 y más de 9 horas de sol por día, suficiente para disfrutar de una multitud de actividades al aire libre.

- Australia evoca el surf, los canguros, los koalas y la gran naturaleza salvaje que es a la vez fascinante y hostil. El país entra por primera vez en el ranking de los destinos más seguros con una tasa de casos Covid-19 de sólo 0,6. Su excelente puntuación RSI (92), su clima soleado y su baja densidad de población la convierten en un destino ideal después de la corona.

- Tailandia es el destino más seguro a pesar de la crisis del coronavirus por novena semana consecutiva. Aunque el destino sigue cerrado a los europeos, cumple perfectamente los criterios de selección de la clasificación y tiene una respuesta sanitaria óptima. Será el destino perfecto para un viaje de larga distancia a Asia una vez que las fronteras se abran de nuevo.

- Zimbabwe, un país sin litoral en el sur de África, es el tercer destino más seguro debido a su muy baja tasa de notificación de coronavirus, su buena capacidad médica (puntuación RSI) y su muy baja densidad de población. Si se busca un país aislado con una vida salvaje diversa en parques, reservas y grandes zonas de safari donde se pueda escapar de las multitudes, Zimbabwe es un destino ideal.

- China, con su legendaria Gran Muralla, ocupa el segundo lugar en este ranking, gracias a una excelente puntuación RSI, entre las más altas del ranking de 94%, 19 puntos por encima de la media europea.

Muchos países africanos están abriendo sus fronteras

Reglas de cuarentena, pruebas de PCR... Varios países africanos han detallado las normas de entrada en su territorio que deben seguir los viajeros y ahora están abiertos al turismo.

- Sudáfrica abrirá oficialmente sus fronteras al turismo y tres aeropuertos internacionales a partir del 1º de octubre. Requisitos de acceso: Una prueba PCR negativa debe presentarse a la llegada y no debe realizarse más de 72 horas antes de la salida.

- Namibia. El principal aeropuerto de Namibia reabrió sus puertas el 1 de septiembre de 2020 y ahora permite el acceso de turistas extranjeros al país. Condiciones de acceso: Todos los viajeros deben presentar una prueba PCR negativa, realizada hasta 72 horas antes de su llegada, realizar una cuarentena de 7 días después de la cual debe realizarse una nueva prueba.

- Tanzania. Desde junio de 2020, Tanzanía acepta viajeros con arreglo a las normas fronterizas normales y habituales "anteriores a la Corona". Requisitos de acceso: Actualmente no hay un período de cuarentena obligatorio, pero se realizan controles de temperatura y se requiere el uso de máscaras y reglas de distancia.

Además, como la situación sanitaria mundial cambia cada día, antes de emprender el viaje es imprescindible comprobar las condiciones de viaje y alojamiento en el sitio web del Ministerio de Exteriores y en los sitios web de las oficinas de turismo de los países interesados. Es importante elegir para empezar destinos cercanos y estancias poco prolongadas donde se puede llevar un sencillo equipaje de mano.

