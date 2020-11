Schneider Electric lanza un nuevo podcast sobre cómo acelerar la digitalización durante una pandemia Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 14:30 h (CET) El podcast Executive Insights aborda los retos a los que se enfrentan los CIO y altos directivos del sector para garantizar la continuidad empresarial, educativa y vital durante la pandemia. Entre los invitados, destacan Julia White, de Microsoft; Hani Nofal, de Gulf Business Machine; y la CIO de Schneider Electric, Elizabeth Hackenson Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, lanza una nueva serie de podcasts en la que importantes expertos en tecnología debaten sobre cómo las empresas están acelerando el camino digital actual. El podcast “Executive Insights” cuenta con cinco episodios, descargables de forma gratuita, que ofrecen estrategias concretas para ayudar a los profesionales IT y a los centros de datos. El podcast puede escucharse a través de Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts, o Stitcher Podcasts y también en la web de Schneider Electric.

Presentado por Kevin Brown, Senior Vice President, EcoStruxure Solutions y CMO de la división Secure Power de Schneider Electric, el podcast Executive Insights nació durante los primeros días de la pandemia. Con la masiva adopción del trabajo desde casa, Brown supo que los directivos de Schneider Electric, nuestros clientes y nuestros partners estaban tomando decisiones difíciles para gestionar esta transición y quería tener más información.

“La pandemia ha acelerado la transformación digital más rápidamente de lo que cualquier empresa o CIO podría haberlo hecho por su cuenta. Mi equipo y yo vimos una oportunidad de aprendizaje para nuestra industria, que podría ayudar a muchas personas a lidiar con problemas similares. Nos asociamos con nuestra propia organización de CIOs para el primer episodio y así nació Executive Insights”, asegura Brown. "A través de esta serie, continuaremos discutiendo los retos a los que se enfrentan los CIO y VPs a medida que avanzamos hacia la transformación digital más rápido de lo que creíamos posible".

Lo ultimo de Executive Insights: Entender la desagregación del centro de datos

El último episodio cuenta con Bob Olwig, VP of Corporate Business Development en World Wide Technology (WWT) para discutir los retos de la desagregación con el presentador Kevin Brown.

“Para las grandes empresas y los proveedores de servicios globales que han estado atados a un costoso diseño o solución de centro de datos de un solo proveedor, es muy tentadora la posibilidad de aprovechar los costes asequibles y la flexibilidad de los componentes commodities, una práctica conocida como desagregación. Sin embargo, con todas sus ventajas, las empresas están descubriendo que, debido a la escasez de personal y de capacidades, el reensamblaje de estos componentes se está volviendo cada vez más complejo, lento y difícil”, explica Olwig. “Con Executive Insights, nos gusta ayudar al sector en este complejo momento, compartiendo nuestros conocimientos para superar los retos que se presentan.”

El primer episodio de Executive Insights con Kevin Brown presenta a la CIO de Schneider Electric, Elizabeth Hackenson, como invitada. Hackenson lideró la iniciativa que permitió que más de 100.000 trabajadores de Schneider Electric en todo el mundo trabajaran desde casa de un día para otro.

En el segundo episodio, Hani Nofal, vicepresidente de Gulf Business Machines (GBM) de Dubai, analiza cómo su organización ayudó a los clientes a garantizar la continuidad del negocio y la importancia de las relaciones, especialmente durante una crisis.

Julia White, CVP Azure en Microsoft, analiza la escalabilidad y la eficiencia en el tercer episodio. El rápido crecimiento de la conectividad y de aplicaciones basadas en la nube para trabajar en remoto ha complicado la seguridad de la última milla, lo que ha sido un objetivo muy importante para Microsoft desde el principio de la pandemia. White explica las acciones que llevó a cabo Microsoft para garantizar que la última milla fuera resiliente.

Acceder a todos los episodios de Executive Insights para ganar más conocimiento y descubrir las mejores prácticas de los líderes de la industria. Descubre qué episodios están por venir y aprovecha los recursos extra que ofrecen, como los White papers y los blogs relacionados con las transformaciones digitales, las soluciones de centros de datos, la resiliencia, la supervisión remota, el trabajo en remoto, y el edge computing, entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.