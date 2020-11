Schneider Electric, reconocida en el Top 50 del ranking "Diversity Leaders 2021" del Financial Times Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 14:22 h (CET) Por segundo año consecutivo, Schneider Electric ha sido reconocida como una de las 50 empresas líderes en diversidad e inclusión por el diario The Financial Times. Gracias al compromiso continuo de Schneider Electric con la inclusión y la diversidad, la compañía ha pasado a ocupar la posición nº 27 en la clasificación general y la nº 2 en la de su sector Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida por el ranking “Diversity Leaders 2021” de The Financial Times. Con respecto al año anterior, la compañía ha escalado hasta la posición 27 en la clasificación general y la número 2 en la de su sector, del total de 850 empresas que incluye el ranking anual.

Promoviendo la diversidad en el trabajo

El ranking “Diversity Leaders 2021” de The Financial Times tiene como objetivo evaluar el éxito de las empresas a la hora de promocionar la diversidad en todas sus formas, incluyendo la igualdad de género, la discapacidad, la apertura a cualquier orientación sexual y una diversidad étnica y social que sea reflejo de la sociedad.

El ranking es resultado de una encuesta independiente realizada a más de 100.000 empleados de empresas con más de 250 trabajadores ubicadas en 16 países (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza). Además, también tiene en cuenta las opiniones de expertos en recursos humanos y contratación.

A los participantes se les pregunta hasta qué punto creen que su empleador promueve la diversidad, mediante una serie de declaraciones acerca de la edad, el género, la etnia, la discapacidad y la orientación sexual (LGBT+). Además, se les da la oportunidad de evaluar en términos de diversidad a otros empleadores destacados de sus respectivos sectores. Las 850 empresas con las puntuaciones más altas se incluyen en el ranking “Diversity Leaders 2021”.

“Un año más, estamos orgullosos de que The Financial Times nos haya reconocido en su ranking “Diversity Leaders 2021”. En Schneider Electric nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como empleadores brindando igualdad de oportunidades a todo el mundo, en todas partes, y creando un entorno inclusivo para nuestras personas,” asegura Charise Le, Global Chief Human Resources Officer de Schneider Electric. “Es todo un honor estar entre las primeras compañías del ranking y abogar juntos por la diversidad y la inclusión, para nuestros empleados y para la sociedad en general”.

Además de estar en el Top 50 de los “Diversity Leaders 2021” de The Financial Times, Schneider Electric ha recibido otros prestigiosos reconocimientos por su compromiso con la cultura inclusiva. Recientemente, la compañía fue elegida como WorkHuman Certified Company, una certificación que reconoce a aquellas compañías líderes que crean puestos de trabajo más humanos para sus empleados. La compañía, además, se ha unido a la Gender & Diversity KPI Alliance, que apoya la adopción y el uso de indicadores de rendimiento claves (KPI) para medir el género y otros tipos de diversidad en las organizaciones. Y, por tercer año consecutivo, ha sido incluida en el Índice de Igualdad de Género 2020 de Bloomberg, un barómetro del desempeño en igualdad de género de todos los sectores en todo el mundo.

