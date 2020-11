La empresa española de fabricación de mascarillas Safe Iberia apoya la nueva regulación de precios Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 13:50 h (CET) 'En nuestro compromiso, en la bajada del precio intervenido, 0,72€, estamos soportando, contra nuestro margen, la diferencia. No se lo aplicamos a nuestros clientes', explica Alonso La empresa española de fabricación y distribución de mascarillas quirúrgicas, Safe Iberia, apoya la nueva regulación de precios que afecta a este producto y espera que esta intervención genere una seguridad de compra en el consumidor final e impulse la retirada del mercado a los intermediarios no cualificados.

A este respecto, Eduardo Alonso, CEO de Safe Iberia, opina que "como suceden en otros mercados, los precios deben ordenarse" y que "esta acción deberá apartar al producto sin garantías ni certificaciones sanitarias y legales y deberá también educar a aquellos canales que siguen vendiendo producto no certificado". A su juicio, se trata de "una exigencia en la que todos los partícipes deberían trabajar con enorme interés".

Respecto a la bajada del IVA de estos productos, Safe Iberia matiza que es una decisión que afecta a la compra en el cliente final y a la recaudación de ingresos por parte del Gobierno. En ese sentido, reitera que "su proceder como empresa para ayudar a la población es pleno y convencido" y que "desde Safe Iberia se aspira a aportar valor desde la máxima calidad de fabricación, y ajustando al límite sus márgenes operativos".

Alonso matiza que "en su compromiso, en la bajada del precio intervenido, 0,72€, están soportando, contra un margen, la diferencia, ya que se lo aplican a sus clientes".

Safe Iberia nació el pasado mes de abril con el propósito de hacer frente a la falta de material sanitario en España y Europa, al depender de terceros países, con una producción 100% nacional que permite distribuir y suministrar, entre otros productos, las mascarillas quirúrgicas de mayor calidad y homologación de Europa: las desechables tricapa tipo IIR.

Estas mascarillas se caracterizan por contar con una triple capa que, junto al filtro TNT que llevan incorporado, proporciona un filtrado del 99,93% de gérmenes y polvo, y garantiza una respiración segura.

