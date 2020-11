La importancia de un consultor SEO en Madrid según Josma Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 13:30 h (CET) Una nueva era de digitalización está sustituyendo el mercado tal y como se conoce Muchas empresas han tenido que echar el cierre físico de sus locales, oficinas o centros de negocio en Madrid debido a la crisis del COVID19.

La necesidad de seguir generando negocio ha propiciado una nueva era de digitalización.

Si bien antes ya existía un mercado online activo, tras esta crisis, son muchas las empresas las que están apostando por volcar todos sus recursos en la mejora de sus ventas online.

Para vender online existen tres maneras principales de captar tráfico hacía las páginas webs.

Publicidad o SEM

SEO

Redes Sociales Existen muchas otras pero estas podrían ser las más destacadas.

Desde los departamentos de Marketing se apuesta por invertir en SEO o posicionamiento web en buscadores.

Esto no es otra cosa que la aparición de una página web en un buscador, como por ejemplo Google, cada vez que un usuario realiza una consulta.

La mayoría de empresas no pueden permitirse contar con especialistas en SEO dentro de su plantilla ya que supone un coste elevado, además de que es complicado encontrar profesionales con capacidades en este sector ya que es una profesión con poca trayectoria en el tiempo.

Es por eso que muchas recurren a la contratación de un consultor SEO. Este es experto en el posicionamiento web y será capaz de realizar una estrategia existosa a lo largo del tiempo para copar las primeras posiciones de Google para los términos de búsqueda más relevantes para el cliente.

El SEO es una estrategia a largo plazo que repercutirá positivamente en todo negocio que se atreva a invertir en tiempos de crisis.

Parecería una locura invertir en estos tiempos, pero es justo en tiempos donde la economía no es buena cuando las empresas que han sabido invertir despuntan de las que no.

Más información en www.jos.ma

