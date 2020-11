60 y mucho+ da las calves para llevar una correcta planificación financiera del patrimonio Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 12:39 h (CET) Cuando alguien tiene una empresa o pequeño patrimonio familiar y necesita no llevarse sorpresas de última hora dentro de su tesorería, es muy importante tener en cuenta algunos consejos que, bien llevados a la práctica, resultan de gran eficacia Cuando alguien tiene una empresa o pequeño patrimonio familiar y necesita no llevarse sorpresas de última hora dentro de su tesorería, es muy importante tener en cuenta algunos consejos que, bien llevados a la práctica, resultan de gran eficacia. Joaquín Maldonado Rubio, responsable de Banca Privada en Banco Mediolanum y ponente de la mesa: ‘Gestión del Patrimonio mobiliario e inmobiliario’, del 1er Congreso online 60ymucho+ ‘Crear futuro pensando en el sénior’, que se celebrará el día 24 de noviembre a las 10h00, aporta las principales claves.

Una buena planificación financiera empieza por un correcto análisis de las características, circunstancias, necesidades, expectativas y objetivos del ahorrador. "A partir de ahí – explica- se deben definir bien los detalles de las diferentes metas financieras y proponer las herramientas y pasos necesarios para cumplirlos. Luego lo que es muy importante, es seguir de forma constante la evolución del ahorrador y de su planificación para, si cambian las circunstancias, objetivos, necesidades, etc. adaptarse. Y también para evitar en un momento dado tomar decisiones perjudiciales para el ahorro llevados por modas, miedos, euforia, etc.".

Particularidades o necesidades específicas que tienen las personas sénior

Normalmente llegado una edad ya se dispone de un patrimonio, un ahorro acumulado, por lo que el peso y la necesidad de acumulación está equilibrado con la de preservación del valor adquisitivo de lo que se ha generado. Otro rasgo característico es que muchos de los compromisos financieros de la vida ya están más o menos encarrilados (hipotecas, estudios de los hijos, etc.). También se es más consciente de las necesidades financieras de la jubilación y de las transmisiones patrimoniales.

Recomendaciones financieras para invertir de forma segura una vez cumplidos los 60 años

El rol es fundamental en todas las fases de la planificación financiero (análisis, propuesta, seguimiento, selección de herramientas, adaptación del plan, etc.) y en todo momento como fuente de información y formación objetiva para la correcta toma de decisiones.

"A un sénior- sostiene- sobre todo le aconsejaría dejarse asesorar por un buen profesional. Y además, evitar aplicar recetas antiguas a circunstancias nuevas, diversificar, huir de modas, evitar tomar decisiones guiado por las emociones y no descartar la inversión en renta variable acorde a cada tipo de inversor".

La llamada sénior economy, una de las principales tendencias económicas de futuro

"Es una de las megatendencias que están incluidas en nuestras soluciones de inversión ya que es una de las que definirán la economía y las sociedades", explica.

Consejo para las nuevas generaciones, pensando en cómo marcar la diferencia cuando lleguen a los 60 (y mucho +) años.

El más importante, empezar cuanto antes a ahorrar. "El tiempo es el mejor aliado del ahorro. Por eso es mejor empezar cuanto antes aunque sea con poco que empezar con mucho más más tarde. Porque el futuro siempre llega y mejor si ya lo estábamos planificando", recuerda.

Sobre 60 y mucho +

'60 y mucho+' es una plataforma diseñada para ayudar a mejorar la calidad de vida del sénior y está concebida como un entorno seguro donde encontrar las mejores soluciones que empresas, entidades e instituciones aportan para satisfacer y dar respuesta a sus necesidades.

La plataforma '60 y mucho+' ha organizado el primer congreso online 'Construir futuro pensando en el senior', donde expertos y profesionales debatirán sobre temas de relevancia para este sector de la población como el empleo, emprendimiento, sanidad, vivienda, innovación, investigación, salud e intergeneración.

El primer congreso online 'Construir futuro pensando en el sénior' persigue avanzar hacia una sociedad más ‘sostenible, justa y rentable’, teniendo en cuenta las necesidades de un sector que representa más del 30% de la población española.

El Congreso está compuesto de 9 mesas redondas con periodicidad semanal y duración de una hora y media y los interesados podrán inscribirse de forma gratuita en ellas. Los participantes también abordarán temas de gran interés para el sector como las últimas tendencias en residencias ‘más familiares y humanas’.

Las mesas versarán sobre protección jurídica de las personas mayores; gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario; empleabilidad, teletrabajo y emprendimiento sénior; nuevas formas de vivir para el sénior del siglo XXI; presente y futuro de la sanidad; diversidad social y la necesaria convivencia intergeneracional; retos y oportunidades de la cultura, el talento y la economía sénior; la respuesta del sector asegurador ante las nuevas necesidades del sénior del siglo XXI, e innovación y medicina.

La inauguración del congreso correrá a cargo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el 23 de noviembre a las 10 horas, y la clausura la hará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los interesados pueden inscribirse de forma GRATUITA en la web 'www.60ymuchomas.com'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.