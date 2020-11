Te puedes sacar el teórico del carnet de conducir online por un precio irrisorio Tienes un seguimiento personalizado de tu expediente, y en los test están detalladamente explicadas las respuestas correctas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de noviembre de 2020, 13:08 h (CET)



La formación online ya está muy arraigada desde hace años. Pero lo que aquí te vamos a explicar es una auténtica revolución: te puedes sacar el teórico del carnet de conducir por menos de 25 euros gracias a la autoescuela online ONROAD. Este precio es la décima parte de lo que tendríamos que pagar en una autoescuela tradicional para preparar el examen teórico del carnet.

En esta web te inscribes y, sin pagar matrícula ni gastos de gestión, por ese módico precio tienes acceso a todo el temario y a los exámenes tipo test que necesitas para preparar la prueba. Puedes hacer el test dgt gratis con Onroad para que compruebes por ti mismo lo fácil que es el aprendizaje y la calidad del material didáctico.

Cómo funciona ONROAD Para preparar el examen teórico, solo tienes que inscribirte online en la web de la autoescuela. Tendrás que pagar 24,90 euros. Ya tendrás acceso a todo el temario, que se encuentra organizado de una forma muy práctica y con unos contenidos muy fáciles de entender. Podrás hacer los test teóricos que tienen preparados (con una base de datos de más de 2000 preguntas de exámenes). Puedes acceder al contenido online y a los exámenes de prueba en cualquier momento y lugar, aprendiendo a tu ritmo sin necesidad de desplazarte a ninguna academia. Pero si tienes dudas, tendrás a tu disposición todo el equipo pedagógico de ONROAD, formado por profesores titulares de la DGT.

Tienes un seguimiento personalizado de tu expediente, y en los test están detalladamente explicadas las respuestas correctas. El material de estudio está muy cuidado y es muy fácil de asimilar.

Cuando ya te sientas preparado para acudir al examen, puedes dejar en manos de ONROAD el trámite de la inscripción en el examen más próximo que te convenga en el centro de examen de tu provincia. Solo tienes que pagar las tasas de examen, no hay ningún gasto extra por los trámites. En este sentido, la transparencia es absoluta.

Cómo sacar el práctico con ONROAD Si también quieres sacar el práctico con esta academia, tienen una gran oferta de 539 euros, que incluye el examen teórico y 20 clases prácticas. Para ello, cuentan con una plantilla de profesores autorizados por la DGT que te recogerán cerca de tu casa. De momento, están presentes en Madrid, pero pronto estarán también en Bacelona y Valencia.

También tienes la posibilidad de contratar clases sueltas o packs de clases a un precio fijo y transparente. Así, te evitas sorpresas.

Ventajas de ONROAD ONROAD está encuadrada dentro de la primera autoescuela digital europea. Su método revolucionario de aprendizaje y la flexibilidad de su propuesta están teniendo una gran aceptación entre el público español. Su modelo de formación online es ideal para aprender de forma segura en tiempos de Coronavirus y para aquellos alumnos que se encuentran en la España vacía, lejos de los núcleos urbanos. También para aquellos que no quieran someterse a un modelo de academia encorsetado y presencialista. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.