Las donaciones de residuos: una fuente de financiación para ayudar al Mundo

viernes, 20 de noviembre de 2020, 11:26 h (CET) En los últimos años son varias las ONGs y fundaciones que gracias a los residuos están encontrando una nueva forma de financiación. Vaciados Barcelona se une a esta causa y aporta sus servicios de recogida de residuos para facilitar la contribución a causas solidarias Una de las maneras de apoyar en las causas de algunas ONGs y de ayudar a otras personas es con residuos. Primero fueron las anillas de las latas de refresco y ahora los residuos eléctricos o de metales ,como grifos de latón o cobre , se han convertido en una de las formas más fáciles de colaborar.

Este tipo de contribuciones no son nuevas. Hace años, cuando el plástico reciclado se compraba por 1.500 euros la tonelada, fueron muchas las iniciativas y proyectos que, gracias a los tapones de plástico, conseguían más financiación para sus acciones solidarias.

Actualmente el precio del plástico ha bajado muchísimo y a finales del 2020 una tonelada de tapones de plástico se está pagando en 150 euros, “10 veces menos que hace 10 años”. Este precio hace inviable que organizaciones sigan recogiendo y trasportando tapones de plástico para su venta.

Aunque hay iniciativas para seguir recogiendo tapones para realizar manualidades con tapones de plástico, la idea de seguir recogiendo tapones de plástico como financiación de proyectos es inviable. “500.000 tapones de plástico valen 150 euros”

Donación de teléfonos para extraer el Oro y otros metales preciosos

Ahora mismo son muchos los proyectos y organizaciones que recogen móviles viejos para reciclarlos de manera correcta y extraer el oro y otros metales que hay en su interior para recaudar fondos y conseguir financiación para sus proyectos solidarios.

Según las empresas especialistas en el reciclaje de móviles, dicen que por cada 1.000 kilos de móviles se extraen 250 gramos de oro, 3 kilos de plata y otros metales como platino y cobre.

Aunque 250 gramos de oro por cada 1.000 kilos de móviles no parecen mucho, hay que tener en cuenta que para extraer 250 kilos de oro de minas tradicionales hay que mover 60.000 kilos de arena, “60 veces más de kilos de arena que de móviles”.

Donación de Grifos viejos para llevar agua a países con pocos recursos

También existen iniciativas de empresas privadas que recogen grifos viejos para reciclarlos y venderlos y, de este modo, poder ingresar el dinero a organizaciones que trabajan para que personas con dificultades puedan tener agua potable.

Abrir el grifo casa y que salga agua limpia y segura es algo que normal en nuestro país, pero hay millones de personas en el mundo que no saben ni lo que es un grifo.

Los grifos están hechos con latón un metal que puede ser vendido sobre los 2,5 euros el kilo.

Aproximadamente cada grifo pesa de 1,5 kilos a 2 kilos de latón, por lo tanto, es una manera rápida y fácil de poder donar una cantidad de 4 o 5 euros con la donación de un grifo viejo.

Para calcular el volumen de trabajo, transporte y tiempo necesario es mucho más viable conseguir 40 grifos que caben en una caja y venderlos por 150 euros que conseguir 500.000 tapones de plástico y contratar un camión y varias personas para transportarlos y venderlos.

