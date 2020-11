Rioja desembarca en la Plaza Roja de Moscú Pese a las restricciones por la pandemia en Rusia, la DOCa Rioja celebró ayer con éxito la sexta edición de su “Salón de vinos de Rioja en Moscú” Jaime Ruiz de Infante

viernes, 20 de noviembre de 2020, 12:56 h (CET) Cerca de 50 bodegas contaron con presencia en un encuentro organizado por el Consejo Regulador en las lujosas galerías GUM, con el objetivo de acercar los vinos de la Denominación a los profesionales y líderes de opinión rusos y de reforzar allí su posición.

Dadas las restricciones a la movilidad entre fronteras, para esta edición los bodegueros no pudieron viajar a Rusia y sus vinos estuvieron representados por los importadores y delegados con los que colaboran en el país. También hubo un espacio de novedades especialmente habilitado para bodegas de Rioja sin importador, donde un equipo de sumilleres locales defendieron sus vinos.

Los 400 asistentes al acto, que cumpliendo con todas las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias rusas se dividieron en tramos horarios diferenciados de mañana y tarde, se mostraron muy satisfechos con la calidad de la muestra, así como con la celebración en sí misma del acto, que valoraron como una oportunidad para la reactivación de relaciones comerciales en un año tan complicado. Entre los congregados, David Feijoo, responsable del Departamento de Vinos y Alimentos de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú, valoraba muy positivamente el hecho de que “con este evento la Denominación de Origen Calificada Rioja haya mantenido ondeando la bandera de los vinos de España en 2020 en este mercado”.

También los representantes de bodegas e importadores alabaron el hecho de que la Denominación siga apoyando este mercado en un año malo para el canal hostelero y marcado por la debilidad del rublo. En palabras de Igor Apasov, delegado y Brand Ambassador de Bodegas Vivanco, “el salón de Rioja es uno de los eventos vitivinícolas más importantes del año en Rusia; mantiene nuestras marcas en el top of mind y nos permite presentar novedades; pese a las restricciones, ésta ha sido la edición de mayor calidad en cuanto a público hasta la fecha".

Entre quienes no contaron con representes propios en el evento, Daniel Ramírez Fernández, director de Exportación de Bodegas Fernández de Piérola, comentaba desde Rioja que "como bodega que actualmente busca importador en Rusia, haber tenido la posibilidad de estar representados por sumilleres locales en el rincón de novedades y tener de esta manera visibilidad en un mercado con tanto potencial ha sido muy positivo".

