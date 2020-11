Colchón Exprés comienza su periodo de ofertas de colchones para este Black Friday Comunicae

viernes, 20 de noviembre de 2020, 09:42 h (CET) Colchón Exprés lanza su Campaña Black Friday del 20 al 29 de noviembre, para que se puedan renovar los equipos de descanso con las Mejores Ofertas del año Un año más, las mejores ofertas de las marcas de descanso más punteras, se reúnen tanto en la web como en las tiendas de esta empresa madrileña, con el objetivo de que sus clientes puedan renovar sus colchones, con descuentos de hasta el 70%. Por este motivo ya no es necesario esperar al día 27 de Noviembre para disfrutar de los mayores descuentos en los mejores colchones.

Todos aquellos interesados en invertir en un descanso de calidad, encontrarán la mejor selección de colchones de marcas como: Flex, Relax, Emma, Sonpura, Dunlopillo, Ingravity, Pardo, Ecus.. para poder hacerlo, a los mejores precios del año.

Desde sus inicios hace ya más de 15 años, Colchón Exprés se ha caracterizado por utilizar siempre la última tecnología disponible en el mercado para ofrecer no sólo los mejores productos sino también el mejor asesoramiento a sus clientes. Fruto de esta continua investigación, su equipo de ingenieros, desarrolladores y expertos en descanso, han creado este 2020 su Ranking de Mejores Colchones Inteligente. Esta tecnología, testada con más de 10.000 usuarios, y con una altísima satisfacción entre ellos, permite recomendar el mejor colchón, de entre todos los disponibles en su catálogo, a cada tipo de durmiente según sus características físicas y necesidades de descanso.

Gracias a este sistema, en esta compañía son capaces de guiar a un usuario hasta el mejor colchón disponible en el mercado, según sus preferencias, sin necesidad de que esa persona tenga que salir de su casa.

Y para todos aquellos que prefieran acercarse a una de sus 9 tiendas físicas localizadas en la Comunidad de Madrid, han habilitado también un sistema de Cita Previa. De esta forma, las personas que quieran disfrutar de las Mejores Ofertas de Colchones durante este Black Friday 2020, tendrán la oportunidad de hacerlo, reservando fecha y hora que mejor les venga, sin necesidad de esperar colas y con toda la seguridad que exige la situación de pandemia mundial por COVID-19.

Como numerosos estudios publicados han demostrado, dormir bien es fundamental para fortalecer el sistema inmunitario. En este año 2020, más que nunca, el deseo de todos los expertos en descanso de Colchón Exprés, es que todos aquellos durmientes que quieran invertir en mejorar su descanso, apunten en sus agendas este Black Friday para no dejar pasar esta oportunidad.

